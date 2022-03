Vigilancia y búsqueda de víctimas, las nuevas tecnologías salvan vidas Emprendedores de Hoy

jueves, 10 de marzo de 2022, 12:11 h (CET)

Actualmente, las personas viven en un mundo tecnológico, donde se han incorporado a la vida diaria smartphones y otros dispositivos inteligentes que también ayudan en situaciones delicadas o de riesgo para la salud. Los dispositivos tipo reloj que avisan en caso de pérdida y monitorizan la actividad física, son ya una realidad.

Los drones han llegado para quedarse y ya se están incorporando en labores de búsqueda y salvamento tímidamente dentro de la geografía española, de la mano de cuerpos y fuerzas, bomberos y otras instituciones. La tecnología que incorporan, como cámaras termográficas, zooms y la facilidad para sobrevolar zonas de difícil acceso, los hacen ideales para este tipo de operaciones. Dentro del sector de seguridad y vigilancia, estas aeronaves están permitiendo salvar vidas y optimizar los recursos disponibles.

La población se encuentra frente a la siguiente revolución tecnológica, con la posibilidad de automatización y ampliación del análisis de datos obtenidos mediante drones autónomos que son capaces de sobrevolar espacios de forma automática sin la presencia de humanos y obtener y analizar datos a través de la inteligencia artificial. En este campo, la empresa Greentech Factory está desarrollando varias tecnologías de automatización y análisis que permitirán avanzar aún más en este sector e incorporar definitivamente los drones al día a día.

¿Cuáles son las ventajas de los drones incorporados a las tareas de seguridad y vigilancia? Los sistemas utilizados para la seguridad y la vigilancia tanto privada como pública se basan en alarmas o sistemas cerrados de cámaras, además de recursos humanos, pero que no permiten una visión completa de lo que sucede alrededor y que se demuestran vulnerables en muchas ocasiones.

La incorporación de drones automatizados, con vuelos predefinidos y redundantes permite una mayor y mejor cobertura. Añadido a esto, la capacidad ilimitada de tiempo de vuelo, mediante estaciones de carga autónoma le confieren unas posibilidades ampliadas para las labores de seguridad, sin presencia de personas a su cargo, lo cual permite ampliar la capacidad de los recursos y una mejor cobertura.

Mediante el análisis de estos datos de forma automatizada y la incorporación de tecnología IA que permite reconocer movimiento y activar el dispositivo dron, permite tener un sistema de seguridad inteligente que no solo detecta, sino que “persigue” e incluso ayuda a neutralizar la agresión, identificando el acto delictivo y sirviendo de soporte gráfico e instrumental.

Drones destinados a la búsqueda y rescate de víctimas Los cuerpos de seguridad también los han comenzado a implementar en tareas de búsqueda de víctimas de forma tímida, dado que todavía requiere de un grado alto de entrenamiento. Sin embargo, hay un horizonte por descubrir con la incorporación de esta tecnología autónoma, de gran recorrido y autonomía, que permitirá no solo optimizar las labores de búsqueda, sino garantizar un mapeo continuo de las zonas a inspeccionar, con el uso de cámaras que permiten un análisis inteligente del terreno en tiempo real.

Estos aparatos compactos permiten una respuesta rápida y posibilitan el acceso a lugares complicados, donde sería muy difícil y costoso utilizar vehículos terrestres o helicópteros. Además, los drones permiten hacer el barrido de áreas de desastre extensas para localizar víctimas o supervivientes utilizando tecnología punta como imágenes en HD, reconocimiento facial o imágenes infrarrojas.

Todo esto mientras un especialista controla el aparato desde una base de forma remota, donde los rescatistas y expertos podrán evaluar la situación y estimar las medidas necesarias para actuar y rescatar lo antes posible a las víctimas.

En el caso de los drones, es definitivo que se trata de una tecnología que ha llegado para facilitar e incluso mejorar las tareas de vigilancia, seguridad y búsqueda de víctimas. En estos casos, contar con un dron puede marcar la diferencia, incluso salvar la vida de personas.



