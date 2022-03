Golden Hour, la colección para brillar más que nunca de BY EME JOYAS Emprendedores de Hoy

El uso de joyas se ha caracterizado como un aspecto asociado significativamente a la identidad, haciendo que a través de ellas sea posible expresar o definir el estilo personal de una persona. Por este motivo, el uso de joyas artesanales se ha vuelto cada vez más popular entre la sociedad, además de que estas garantizan originalidad y cuentan con valor propio al estar hechas a mano.

Es por esta razón que BY EME JOYAS ha enfocado su desempeño en la producción de joyas artesanales de alta calidad. La firma creada por María Fraile tiene como objetivo complementar la personalidad propia y empoderada que posee cada mujer. Para ello, ha desarrollado una variada colección de piezas únicas, siendo la más novedosa Golden Hour.

Amor y naturaleza, dos conceptos inspiradores La colección Golden Hour de BY EME JOYAS, se caracteriza por estar completamente inspirada en la naturaleza y el amor, dos elementos a los cuales muchas mujeres dan un gran valor. Cada una de las piezas se compone de colgantes elaborados con pan de oro de 22 quilates y resina, los cuales son engarzados en cadenas recubiertas en oro de tres micras y también perlas de río.

Cada una de las piezas de esta colección ha sido diseñada para transmitir la fuerza de la naturaleza y llenar a cada mujer de este mismo elemento. Modelos inspirados en el firmamento con estrellas de diversos tamaños, lunas y ángeles, son algunos de los diseños más destacados.

Sin embargo, también se incluyen modelos con águilas, cabezas de león y varios tipos de corazones, estos últimos haciendo referencia al amor en su máxima expresión. Todos los elementos elaborados con la finalidad de realzar la belleza y el brillo de las mujeres en cualquier ocasión.

Golden Hour para cualquier época del año La exclusividad y originalidad es otro de los elementos característicos de la colección Golden Hour, ya que de cada uno de los modelos que la integran se producen pocas unidades con el fin de que las demandas de los clientes se cumplan. Según asegura su creadora María Fraile, se enfocan en trabajar estrictamente bajo pedido al tratarse de una joyería sostenible.

Todo lo anterior permite a esta firma dotar a cualquier persona de una pieza única y atemporal, ya que se ajustan a cualquier tipo de estilo y tendencias de moda, lo que posibilita que puedan utilizarse durante cualquier época del año, aportando elegancia y aún más belleza a quien la luce.

Adicionalmente, la versatilidad es otro punto favorecedor de esta colección, puesto que pueden ser utilizados los collares solos o combinando varios de ellos, aspecto denominado layering y que se ha vuelto una tendencia muy popular en la moda actual.

Al respecto, BY EME JOYAS dispone de diferentes combinaciones las cuales publica en su cuenta personal de Instagram (@byemejoyas), mientras que en su sitio web byeme.es, puede encontrar la colección completa de Golden Hour, entre otras, y hacer combinaciones ajustadas a sus preferencias.



