¿Qué es el harketing? Emprendedores de Hoy

jueves, 10 de marzo de 2022, 10:55 h (CET)

Los profesionales de gestión del talento o líderes de personas en general, ya llevaban tiempo con la sensación de caminar sobre arenas movedizas, y es que la era digital cada vez estaba trastocando más el ecosistema laboral. Fue la COVID-19 la que inauguró oficialmente esta disrupción que no terminaba de consolidarse en el ámbito empresarial y activó literalmente el “tiempo de descuento”.

La era digital llegó a las organizaciones cargada de retos y dificultades como un talento digital escaso al que era difícil atraer y fidelizar con los métodos convencionales, una velocidad de mercado que exigía nuevas formas de organizarse y trabajar, nuevos canales de comunicación imprescindibles, plantillas con competencias digitales escasas, líderes que dirigían de forma analógica, nuevas profesiones digitales a incorporar, nueva legislación, y por si fuera poco, una pandemia que exigió durante meses motivar al talento de forma remota.

Son muchos los frentes abiertos para recursos humanos. Por eso, evolucionar hacia la “versión digital” de la gestión del talento e incorporar nuevas estrategias es cada vez más urgente si una organización quiere seguir siendo competitiva en el nuevo entorno.

En este escenario, en el que también la innovación es un factor vital y diferenciador, surgen estrategias disruptivas como el harketing, un interesante binomio que fusiona recursos humanos y marketing para unagestión de talento más creativa y eficiente.

Un revolucionario concepto en la gestión del talento El término harketing es un nuevo concepto que ha irrumpido con fuerza y que está revolucionando el mundo del talento y la gestión del capital humano. La palabra harketing surge de la unión de dos conceptos: human resources y marketing, y se basa en aplicar el marketing a la gestión del talento. A nivel operativo esto se traduce en intercambiar el cliente-consumidor por el cliente-talento y gestionarlo como tal. De la misma manera que las áreas de marketing estudian a su cliente objetivo, diseñan un producto o servicio, y elaboran un plan de marketing y de comunicación para colocar los mensajes adecuados en los canales adecuados, y así retornar en ventas primero, y fidelización de clientes después, el área de recursos humanos cada vez está más alineado con esa filosofía de trabajo. Y es que recursos humanos tiene un claro cliente, que es el talento. Un talento que cuando está fuera hay que atraer, y cuando está dentro, hay que enamorar.

María de la Peña, experta en gestión de talento con más de 15 años de experiencia y autora del best seller HARKETING, revela en su libro la nueva forma de hacer recursos humanos y las últimas tendencias en gestión de organizaciones y personas, tratando por capítulos cada área e introduciendo los beneficios de aplicar técnicas de marketing a la gestión de personas: los beneficios del harketing.

Este libro, dirigido a CEOs, profesionales de recursos humanos y líderes de equipos en general, es toda una guía práctica para quienes se enfrentan a los retos de la nueva normalidad laboral y a las expectativas de un talento nativo digital que pronto constituirá el 75 por ciento de la fuerza laboral.

¿Cómo ayuda HARKETING a las empresas? Aquellas personas interesadas en profundizar en este disruptor concepto directamente aplicable a la estrategia empresarial, puede hacerlo a través del libro HARKETING (disponible en Amazon) o contactar directamente con el equipo de consultoría a través de su web.

Esta consultoría, absolutamente personalizada a las circunstancias de cada organización, ayuda a las empresas en su transición hacia la versión digital y a conectar con el talento a través de la incorporación de las técnicas más novedosas del marketing, que persiguen una gestión del talento más eficiente y creativa.

Conectar la esencia de la marca con las inquietudes e intereses del talento objetivo retornará en un mayor atractivo de la marca empleadora para atraer a los mejores profesionales y en una mayor capacidad de engagement y motivación del talento residente, que se convertirá en el mejor embajador de la marca.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Regalos de Madera ofrece opciones de mapamundi en madera JP Tró Extract, un suplemento excepcional para reforzar el sistema inmunitario Gestión integral de alquileres de corta/larga duración, por SteraM Flats ¿Qué es el harketing? Entrenar en casa con un gimnasio equipado propio de la mano de PROGES