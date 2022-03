La adtech barcelonesa Adpone factura 24 millones en 2021, un 120% más que el año anterior Comunicae

jueves, 10 de marzo de 2022, 17:05 h (CET) The Financial Times la ha reconocido como la compañía española con mayor crecimiento de su sector La adtech catalana Adpone, especializada en la monetización de espacios publicitarios online, cierra 2021 con un volumen de facturación de 24 millones de euros, un 120% más que el pasado año.

Fundada hace poco menos de 6 años por los jóvenes empresarios barceloneses Alex Martínez (CEO), Ricard Luquero (CTO) y Pablo Salinas (COO), la empresa de tecnología publicitaria de alto rendimiento ha logrado posicionarse entre los líderes del sector de la publicidad display, cuya actividad se centra en ayudar a los a los editores a monetizar sus espacios publicitarios web y mobile.

La compañía cuenta con un total de 700 clientes repartidos entre los 87 países en los que opera.

La calve del éxito de Adpone radica en su avanzada tecnología que permite poner en contacto a los anunciantes con los espacios publicitarios disponibles en los medios de comunicación afines, y hacerlo de tal manera que los contenidos se integren de la forma más natural, siempre respetando e intentando mejorar la experiencia del usuario.

La compañía prevé alcanzar los 32 millones de euros en el presente ejercicio y espera seguir generando nuevas alianzas estratégicas con colaboradores, editores de sitos web y anunciantes de todo el mundo.

Adpone entra en la lista FT1000 por segundo año consecutivo

La sexta edición del ranking de las 1.000 empresas europeas de crecimiento más rápido, orgánico y sostenible, publicada el pasado 1 de marzo por The Financial Times, señala a Adpone como la compañía de adtech española de mayor crecimiento y la sitúa en la posición 178 de la clasificación general.

“FT 1000: Europe's Fastest Growing Companies” clasifica a las 1.000 empresas europeas que lograron la tasa de crecimiento anual compuesta más alta en ingresos en los últimos cuatro años. Las ratios de crecimiento requeridos para entrar en la última edición de esta lista elaborada por Statista en asociación con The Financial Times debían situarse por encima del 36,5% anual.

“Trabajamos para seguir manteniéndonos en este ranking y seguir creciendo en nuestro sector. Para ello, estamos desarrollando nuevas tecnologías, preparándonos para lo que será esta nueva era post-cookies; un desafío para agencias, anunciantes y editores”, declara Alex Martínez, CEO y cofundador de Adpone. “Seguimos firmes en nuestro compromiso por hacer del universo adtech un entorno más seguro, transparente y amigable para todos”.

Acerca de Adpone

Fundada en 2015 en Barcelona por Alex Martínez, Ricard Luquero y Pablo Salinas, Adpone es una compañía de tecnología especializada en la optimización de campañas publicitarias, posicionada como una de las más relevantes en España, con más de 700 clientes y presentes en 87 países.

La compañía se dedica a la monetización de sitios web, gestionando la contratación publicitaria de los mismos. Adpone optimiza el inventario de los sitios web asociados creando alianzas duraderas y asegurando un flujo de ingresos fijo.

www.adpone.com

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.