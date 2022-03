Pastrana, capital mundial de la miel en una XLI Edición de la Feria Apícola que recupera la presencialidad Comunicae

jueves, 10 de marzo de 2022, 15:50 h (CET) Se celebra desde hoy y hasta el próximo domingo, 13 de marzo, cuenta con 40 expositores de siete países, incluido un apicultor ucraniano, y es además de y para profesionales, también un polo de atracción turística para los visitantes Pastrana es desde hoy, la capital mundial de la miel, en la XLI Edición de la Feria Apícola que recupera presencialidad después de la edición virtual del año 2021. En su inauguración en Palacio Ducal, esta mañana, el alcalde de Pastrana, Luis Fernando Abril, señalaba que, pese a las dificultades y la pandemia, en una Feria que ha celebrado todas sus ediciones de manera ininterrumpida. El pasado año, la pandemia obligó a adaptarla a un nuevo formato y, aunque de manera muy virtual, pudo celebrarse.

Abril se congratulaba de recuperar la presencialidad, los expositores, el punto de encuentro entre profesionales, las conversaciones, el intercambio de experiencias y a los visitantes. Sin embargo, el regidor apuntaba que la edición del año 2021 ha servido para aprender. “La Feria Apícola se ha actualizado, es más moderna, sin olvidar los aspectos esenciales y los pilares sobre los que debe apoyarse”, ha subrayado en este sentido.

El evento pastranero continúa siendo una feria de y para profesionales, con espacio para la formación y divulgación a fin de educar al consumidor sobre este magnífico producto que es la miel, comenzando por los niños, es un espacio de muestra de productos para aficionados y visitantes y mantiene la vinculación con la Alcarria y con Pastrana, “que se convierte en estos días en la capital de la miel, a nivel internacional”, ha enfatizado Abril Urmente, en alusión a la doble dimensión de evento profesional, pero también turístico y poderoso reclamo para el visitante que tiene la Feria.

La situación sanitaria, por fin da un respiro. Unas fiestas navideñas con una incidencia altísima generaban la posibilidad de que la inauguración estuviera condicionada por restricciones sanitarias, “aunque todos teníamos la esperanza de que la situación cambiara para estas fechas como así ha sido”, ha señalado el regidor pastranero.

El alcalde ha dado las gracias a quienes han hecho real el reto de la vuelta a la feria presencial, a las instituciones, “la Diputación Provincial de Guadalajara, que siempre ha mostrado un firme apoyo en este evento y a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, fundamental su presencia y su colaboración, pero también a las personas.

En este capítulo, el alcalde de Pastrana ha mencionado a Héctor Gregorio, Diputado Provincial de Agricultura y Medio Ambiente, a Santos López, delegado provincial de Agricultura en Guadalajara, y especialmente a dos personas, Ángel Marco y Ana Cecilia Alberto. “Su pasión y su amor por su profesión, por la defensa y mejora de las condiciones de su sector, es algo que te atrapa, sobre todo porque es una persona que habla de manera clara y directa, es resolutivo e implicado”, ha dicho sobre el presidente de la Asociación de Apicultores de Guadalajara.

Precisamente por recuperar la presencialidad, la Feria Apícola, que cuenta con la nueva dirección de Ana Cecilia Alberto, mejora su imagen en 2022, con nueva iluminación, señalética y diseño, generando nuevos espacios y dinámicas para que feriantes y público mejoren su estancia en ella. “Ana Cecilia que tenía la difícil tarea de aunar lo tradicional de la feria, con lo moderno, equilibrar lo presencial con lo virtual y digital. En definitiva de actualizarla. Lo ha logrado con creces”, ha señalado sobre la directora de la Feria.

Por último el alcalde de Pastrana ha hecho referencia a la miel de la Alcarria. “Tenemos la primera Denominación de Origen. Esto hay que cuidarlo, preservarlo y potenciarlo. Me consta, que desde diferentes administraciones se están haciendo avances y se están manteniendo conversaciones con el sector, para mejorar sus condiciones y proteger algo tan importante y tan nuestro como es la apicultura. Hay que seguir andando por ese camino. Con esfuerzo, con diálogo, con colaboración y con trabajo, se pueden alcanzar los objetivos que se persigan. Y creo que, a pequeña escala, la Feria Apícola de Pastrana es un ejemplo de ello”, ha dicho.

Abril terminaba agradeciendo a todos los expositores su presencia en esta edición de la Feria que vuelve a ser Internacional. “Finlandia, Italia, Portugal, Francia, son algunas de las nacionalidades aquí representadas, pero quiero detenerme en una que tiene especial relevancia en estos momentos tan tensos que estamos viviendo en Europa actualmente. Como imaginarán, me refiero a Ucrania, que también estará presente en la Feria bajo la carpa, pero lo está y lo estará aún más en nuestros corazones. Desde aquí, quiero mandar un mensaje de apoyo al pueblo ucraniano y de condena absoluta a la Guerra que el dirigente ruso ha comenzado”, finalizó, momento en el que recibía la sonora ovación de todos los presesntes.

Ha intervenido también el presidente de la Diputación Provincial de Guadalajara, José Luis Vega. Vega ha resaltado la importancia del sector apícola en la provincia de Guadalajara y, de forma especial, en la comarca de la Alcarria. “En Guadalajara tenemos más de 1.000 apicultores y más de 40.000 colmenas, que representan el 40% de toda la producción apícola de Castilla-La Mancha, datos que muestran que la apicultura es un sector que genera actividad económica en toda la zona sur de nuestra provincia, con una denominación de origen vigente desde 1992 que posibilita que la Alcarria sea reconocida en todas partes por su miel”.

Por su parte, Ángel Marco ha señalado que “los apicultores hoy están mejor formados que en generaciones anteriores”, pero “la apicultura vive su momento más complicado por la existencia de enfermedades de las abejas, fundamentalmente de la varroa”. En este sentido, ha indicado que “es necesario apoyar la investigación dentro del sector apícola para superar estas dificultades, de las que la necesidad principal es la varroa”.

Por último, el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha recordado que el Palacio Ducal que ha acogido la inauguración ya es propiedad de la Junta de Comunidades desde la UAH, algo necesario para reorientarlo hacia su finalidad original como Hospedería, una fuerte inversión en la mejora de la comunicación entre Pastrana y la CM-200 que pasa por el Convento del Carmen desde Pastrana, y también la potenciación de la DO Miel de La Alcarria, para que tenga impacto directo en los consumidores.

La feria

Entre los expositores se cuentan empresas de maquinaria para el sector apícola, apicultores comercializadores de mieles y productos derivados, laboratorios, empresas tecnológicas centradas en la innovación para mejorar la producción apícola e instituciones (Diputación de Guadalajara, Diputación de Cuenca, Ayuntamiento de Pastrana, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, D.O. Miel de la Alcarria y APAG-COAGRAL).

Las ponencias dirigidas a profesionales del sector apícola serán 17 en esta edición, distribuidas en las jornadas del viernes 11 y el sábado 12 de marzo. Serán impartidas por profesionales de gran prestigio y abordarán todas las cuestiones que preocupan actualmente al sector: protección sanitaria de las abejas ante distintas amenazas, incidencia del cambio climático en la producción apícola, alimentación de las abejas, Política Agraria Común (PAC), inclusión de la apicultura en la marca Campo y Alma y marketing para mejorar la comercialización de la miel.

El programa de la Feria Apícola incluye también tres catas, dos para el público en general y una para público infantil.

También se entregarán a lo largo de la Feria los premios de los concursos de cortometrajes sobre apicultura y de etiquetado infantil, habrá actividades didácticas para niños y una exposición de las fotografías del Concurso de Foto Apicultura Calier.

