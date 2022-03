Harvest Trading Cap firma convenio bilateral con fundación salvadoreña Comunicae

jueves, 10 de marzo de 2022, 13:41 h (CET) La Harvest Trading Cap Academy ofrece becas a los estudiantes a través de la Jerusalem Foundation La empresa dominicana Harvest Trading Cap junto con su departamento educativo Harvest Trading Cap Academy, ha firmado un convenio de colaboración con la Jerusalem Foundation con el objetivo de promover la educación financiera, el desarrollo social, apoyar las necesidades de las personas más vulnerables, así como mejorar la eficiencia y la gestión interinstitucional. El propósito es lograr un mayor cumplimiento de los objetivos y metas en beneficio de toda la población.

La firma del convenio estuvo a cargo del CEO de Harvest Trading Cap, Jairo González MA, la presidenta y representante legal de la Jerusalem Foundation, Lic. Laura Virginia, el director ejecutivo de Harvest Trading Cap Academy y CEO de Moon Capital SRL, Gregorix Polanco, y el rector de la Universidad Autónoma Andragógica y CEO de Sander Tic, Dr. Roberto Torres, durante una ceremonia realizada en el salón presidencial del Sheraton Presidente.

Como resultado de este convenio, se establece un marco de colaboración para organizar de manera conjunta diferentes actividades educativas, con el fin de brindar una educación de calidad, personalizada, activa, investigativa y crítica que, a través de la comunicación y el trabajo, se convierta en la base de la formación de los salvadoreños y en el instrumento para la adquisición de nuevos aprendizajes.

Entre los invitados especiales estuvo el Sr. Carlos Mateo, consejero de la Embajada de la República Dominicana en la República de El Salvador, en representación del embajador dominicano Julio César George.

Harvest Trading Cap y su división de educación Harvest Trading Cap Academy, creen en el desarrollo y las nuevas oportunidades en América Central, por lo que a través de este convenio otorgan más de 9.000 becas completas para su Curso Básico de Trading con un valor de USD $13.500.00,00. Al mismo tiempo, se consolida como el vínculo para orientar a los jóvenes de habla hispana de todo el mundo a formarse y emprender conocimientos financieros sobre las nuevas tecnologías y los avances en los mercados financieros internacionales, sobre todo en Estados Unidos y Europa.

Jairo González expresó: "Un sueño muy importante para mí es seguir compartiendo lo que he aprendido durante más de ocho años. No hay mayor regalo que la cooperación con propósito".

Harvest Trading Cap agradece a la Jerusalem Foundation, organización dedicada a obras sociales, culturales y humanitarias, sin fines de lucro, enfocadas al bienestar y desarrollo de la población salvadoreña, por la confianza depositada al ser la representación de lo que hacen en este país, esperando que este sea uno de muchos convenios futuros en beneficio de la sociedad y del crecimiento académico y financiero del país.

La ilusión de todos los latinos es que el Bitcoin como moneda legal hubiera ocurrido en uno de nuestros países. Y Dios le dio a El Salvador la oportunidad de ser el primero. Jairo González felicitó al presidente de El Salvador Nayib Bukele por lo que está haciendo, ya que esta iniciativa que ha tomado beneficia a todo el mundo y no solo a El Salvador.

