Alisado vegano profesional en casa de la mano de Aluminalia

Han surgido una amplia variedad de fórmulas para el alisado capilar como la keratina, el alisado japonés o la cirugía capilar. Sin embargo, aunque estos productos contribuyen a alisar el cabello, la mayoría de ellos contienen ingredientes químicos dañinos que provocan el debilitamiento de la estructura interna capilar. En la actualidad, llevar el pelo liso es tendencia.

Como una alternativa a estos productos, existen tratamientos orgánicos, basados en ingredientes naturales que consiguen eliminar el frizz el pelo de manera eficaz, pero, sin ocasionarle ningún tipo de daño. Uno de ellos, es el alisado vegano profesional en casa que ofrece Aluminalia, que garantiza una cabellera lisa y puede aplicarse fácilmente desde el hogar.

Fórmula premium orgánica para alisar el cabello La marcada tendencia por usar productos veganos, libre de químicos, no solo ha impactado al sector de la medicina, la alimentación o la cosmética, sino que la industria capilar también se ha sumado a crear productos naturales que aportan importantes beneficios al cabello. Bajo este propósito surge Aluminalia, una empresa joven comprometida con la belleza capilar que respeta el cuidado del medioambiente.

Por esta razón, ha desarrollado una fórmula premium a base de ingredientes orgánicos que no solo alisa el cabello, sino que también mejora su estructura interna. El tratamiento está hecho a base de aceites orgánicos como ácido cítrico, raspas de limón, caña de azúcar y ácido láctico, que aportan propiedades que repara, hidrata y alisa eficazmente la cutícula capilar.

Debido a sus componentes naturales, este producto está dirigido para todo tipo de cabello sea natural, teñido o decolorado. Por otro lado, no genera olores fuertes o tóxicos durante su aplicación, a diferencia de los alisados químicos tradicionales. Además, siguiendo una serie de pasos sencillos, puede aplicarse fácilmente en el hogar.

Resultados durante 6 meses Aluminalia asegura que después de aplicar el alisado vegano sobre el cabello, el mismo tiene una duración de hasta 6 meses, siempre y cuando se mantenga un tratamiento post alisado adecuado. Para optimizar estos resultados recomiendan utilizar un champú y mascarilla nutritiva hidratante libre de sulfatos. Para ello, también disponen de una línea de champús y mascarillas especialmente diseñadas para cabellos tratados con alisados que pueden adquirirse a través de su página web.

Todos los productos que fabrica y distribuye la firma, están elaborados bajo cuidadosos procesos de investigación, desarrollo y producción, no testados en animales. De esta manera, sellan su compromiso con el medioambiente y a la vez garantizan un cabello nutrido, sano y brillante.



