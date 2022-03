Anunciar una empresa con las tapas para latas de refresco de THE TOPTOP Emprendedores de Hoy

Las empresas de cualquier sector deberían tener en cuenta su posicionamiento de marca, puesto que de esta estrategia depende que el producto sea recordado y, por consiguiente, la fidelización de sus clientes.

El material POP (Point of Purchase) ha generado una diversidad de productos que se adaptan a la promoción de cualquier marca y, sin importar su naturaleza, aportan ventajas que desembocan en una mayor posibilidad de ventas en el futuro. Entre esa diversidad de material promocional, destacan las ingeniosas y útiles tapas para latas de refresco THE TOPTOP.

Un producto publicitario e innovador Esta compañía especializada en el diseño de productos originales para regalo decidió innovar en el mercado de la promoción de marca, valiéndose de uno de sus artículos estrella: el tapón para latas de refresco. Este artefacto permite cerrar las latas para que puedan ser consumidas incluso después de abrirse, sin que esto afecte a sus propiedades. El sello hermético con el que está diseñado ayuda a conservar las burbujas en las bebidas gasificadas, evita derrames y disminuye el ingreso de residuos externos que afecten la salubridad o el sabor del líquido.

Con solo una gota de resina aplicada en la superficie del artefacto, es posible crear un soporte que sirva para contener la impresión del logo de una marca, consiguiendo de esta manera transformar la tapa en una plataforma de promoción para emprendimientos y compañías.

Si bien el tapón para refrescos puede ser utilizado para múltiples ocasiones, cuando se usa como obsequio corporativo presenta una ventaja particular. Como es un artefacto altamente portable y muy útil para sus usuarios, se puede garantizar una exposición orgánica de la marca, provocada por la misma interacción que tienen las personas o sus acompañantes al consumir sus bebidas. La resina también puede utilizarse para imprimir sobre ella una frase corta, la foto de una persona o una ilustración emotiva, por lo que es posible utilizar el tapón como un regalo muy original para familiares o amigos.

Un obsequio original THE TOPTOP invita a particulares y empresas a que contemplen la posibilidad de regalar un tapón para refrescos en sus fiestas familiares o en sus eventos corporativos. La compañía no gestiona una cantidad mínima de producción, por lo que cualquier persona puede realizar su compra, sin preocuparse por las restricciones impuestas por aquellas empresas que elaboran objetos personalizados sobre pedido.

Finalmente, el objetivo de THE TOPTOP es que cada vez que sus clientes compren una bebida de lata, no tengan que desecharla cuando no la consumen en la primera toma, sino que puedan degustarla con calma incluso si pasa mucho tiempo después de abierta.



