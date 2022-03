Syndeo revela los beneficios derivados de trabajar con la Disciplina Positiva Comunicae

jueves, 10 de marzo de 2022, 12:25 h (CET) Es una perspectiva de las relaciones humanas centrada en el respeto mutuo y responsabilidad que abarca el ámbito familiar, escolar y profesional Desde Syndeo, empresa especializada en psicología y logopedia, quieren incidir en los beneficios que reporta la práctica de la disciplina positiva como estilo de vida en un momento en el que la sociedad necesita más que nunca un referente para mejorar las relaciones humanas.

Origen de la Disciplina Positiva

En términos puramente técnicos la disciplina positiva tiene su origen en 1920 cuando Alfred Adler, médico y psicoterapeuta de origen austriaco y su discípulo Rudolf Dreikurs desarrollaron un modelo de trato respetuoso en la educación infantil, que adoptó el nombre de crianza democrática. Pero no fue hasta 1988 cuando Jane Nelsen y Lynn Lott crearon la auténtica metodología en la que se sustenta la Disciplina Positiva tal y como se conoce en la actualidad.

Principios

A partir de aquí, desde Syndeo destacan las múltiples ventajas que representa su aplicación a las distintas esferas de la vida, simplemente cambiando la perspectiva y el foco en la manera de ver y afrontar las distintas relaciones interpersonales, ya sean con los hijos, pareja, familia, amigos o compañeros de trabajo:

Cambiar obediencia y corrección por soluciones y conexión

Cambiar relaciones verticales y jerárquicas por horizontalidad y cooperación

Cambiar control por autodisciplina y acompañamiento

Cambiar autoexigencia por empoderamiento

Cambiar miedo y sumisión por respeto y empatía

Cambiar luchas de poder por equipo de confianza

Cambiar error = fracaso por error = oportunidad de aprendizaje

Cambiar sobreprotección por potenciar habilidades para la vida y confianza Beneficios

De cara a las relaciones familiares está demostrado que una educación facilitada bajo los principios de respeto, cariño y comprensión favorece el desarrollo emocional de los niños, reforzando considerablemente el vínculo con sus padres. Algo que se traslada también a la formación escolar, favoreciendo un ambiente de cooperación en pro del crecimiento socioemocional de los alumnos.

En la pareja fomenta relaciones sanas basadas en el respeto mutuo, facilitando la conexión y facilitando la búsqueda de soluciones ante un conflicto.

Por su parte, aplicar los principios de la Disciplina Positiva en el ámbito profesional fortalece las relaciones interpersonales, fomentando la escucha activa, la empatía y la colaboración entre los miembros del equipo. Sin olvidar que mejora sustancialmente la eficacia y el rendimiento de la organización en beneficio de los objetivos de la empresa.

Valores diferenciales de Syndeo

Desde Syndeo han dado un paso más y se han especializado en una intervención sistémica que trabaja sobre el conjunto holístico del paciente, incidiendo sobre el fundamento desde el que prosperan las relaciones a todos los niveles.

La compañía ha desarrollado una metodología propia que le permite abarcar un amplio campo de actuación en el plano de la psicología (estados de ánimo, miedos y fobias, autoestima, relaciones sociales, adicciones, pareja y sexualidad, familia y crianza) y la logopedia (comunicación, lenguaje, audición, respiración, masticación y deglución).

El equipo cuenta con formación específica, basada en un aprendizaje cooperativo que funciona gracias a la conexión de los vínculos y el trabajo colaborativo. Profesionales en constante proceso de formación para garantizar los conocimientos necesarios de cara a la intervención personalizada de cada paciente.

Plan de expansión

Para su desarrollo, Syndeo ha elegido el sistema de franquicias, un modelo que le permitirá afrontar el plan de expansión nacional que tiene previsto, mediante el que espera alcanzar una red 50 centros a medio plazo.

Sin descartar otros núcleos urbanos, en esta primera fase de crecimiento, la empresa tiene puestas sus miras en las principales ciudades españolas, con especial interés en Madrid, Barcelona, Málaga y Bilbao.

Desde la central facilitan a cada centro todo el soporte necesario en cuanto a la gestión del día a día y del equipo, optimizando al máximo los procesos y la operativa. Un apoyo que incluye además formación constante y supervisión clínica, de manera que no es necesario que el franquiciado cuente con formación académica en psicología o logopedia, ya que la matriz cuenta con todas las herramientas para garantizar el correcto funcionamiento de cada centro operativo.

Más información sobre Syndeo

Syndeo tiene su origen en Essential, un gabinete creado por Inma Aldea, psicóloga sanitaria con dilatada experiencia en neuromarketing. En 2016 abre sus puertas el primer centro en la localidad toledana de Mora. El buen funcionamiento y el espíritu emprendedor de su fundadora, da lugar a la puesta en marcha de nuevos centros de la empresa en Toledo, Madrid, Madridejos (Toledo) y Valencia.

En 2021, tras el éxito y el respaldo de la experiencia adquirida, Inma crea Syndeo junto a un equipo de profesionales, con una estrategia empresarial muy definida y un sólido proyecto totalmente preparado para su crecimiento a través del modelo de franquicia.

