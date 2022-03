¿Cerrar espacios para abrir horizontes de confort? Llega Glass by Gaviota para hacerlo posible Comunicae

jueves, 10 de marzo de 2022, 12:17 h (CET) La firma, especialista en acristalamientos, ventanas y pérgolas bioclimáticas, aúna transparencia y protección de los diferentes espacios del hogar gracias a los criterios de construcción Passivhaus. De este modo, Glass by Gaviota ayuda al usuario a no depender de la climatología, ya que le otorga el poder de controlar su propio clima y a ampliar los límites de su hogar, al mismo tiempo que lo asesora durante el proceso de decisión Glass by Gaviota, líder en cerramientos y protección de espacios gracias a soluciones arquitectónicas sostenibles e innovadoras, se asienta en España a través de una gama de productos adaptados a cualquier localización. Consciente de las necesidades que presentan los hogares de hoy en día, y otro tipo de espacios, no solo da respuesta a las inquietudes del cliente, sino que asesora a los intermediarios y distribuidores en el proceso de elección de su catálogo, abanico que prevé ampliar en los próximos meses. Entre otras novedades, la compañía lanzará próximamente su gama de ventanas PVC y techos móviles.

Gracias a un sello que alberga elegancia, confort, practicidad y multifuncionalidad, combina los materiales más innovadores y sostenibles con la alta tecnología. Así, la firma se alinea bajo los criterios de eficiencia del Passivhaus, que buscan reducir al máximo la energía necesaria para la climatización y conseguir una temperatura constante y confortable durante todo el año gracias a la optimización de los recursos existentes. En palabras de Alejandro Vidal, director comercial de Glass by Gaviota, con el nacimiento de la marca en España esperan “posicionarse como enseña de referencia en el sector a muy corto plazo, ofreciendo un producto y servicio excelente, asistencia personalizada y un potente servicio postventa”.

Pérgolas bioclimáticas: elegir el clima

Una de las soluciones que aporta Glass by Gaviota es su gama Climatika, en la que destacan sus icónicas pérgolas. Son elementos caracterizados por líneas sencillas y neutras, donde no se percibe la tornillería, oculta entre perfiles. También permite controlar el clima, ya que las lamas giratorias del techo protegen de lluvia o nieve en los meses más fríos, y suponen una total protección de los rayos del sol en verano. Asimismo, ofrece un sinfín de posibilidades de personalización, ‘un paso más’ en la adecuación al hogar ideal.

Nuda y Tomei, confort ‘con vistas’

En la gama Nuda, la marca también ofrece la posibilidad de incluir cortinas abatibles de cristal o cerramientos deslizantes de vidrio, gracias a las soluciones de la gama Tomei. Nuda permite una visión panorámica desde el espacio exterior del hogar, y hace posible el disfrute del paisaje desde el confort de la vivienda. Propone un aislamiento térmico y acústico optimizado, ofreciendo la máxima privacidad, y permite controlar qué parte de las vistas disfrutar.

Las soluciones de cerramiento Tomei están concebidas para el cerramiento deslizante y sutil de cada espacio, pero aportando luz y claridad y reduciendo la contaminación acústica del entorno. Además, impide que el clima exterior intervenga en el confort de la vivienda, fiel a una de las principales señas de identidad de la firma: el poder de controlar el clima.

Con su lema ‘Claros como el cristal’, en guiño a su transparencia, Glass by Gaviota desarrolla su labor pensando en la sostenibilidad del ecosistema, pero también en base a cualidades distintivas como la profesionalidad, rapidez o eficacia. Además, ofrece la posibilidad de asesorar a cliente y ayudarle en cada fase del proceso de decisión.

