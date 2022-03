Las ventajas del contrato de formación, por Edutedis Formación Emprendedores de Hoy

jueves, 10 de marzo de 2022, 09:50 h (CET)

La última Reforma Laboral ha limitado las condiciones de los contratos temporales. Por este motivo, las empresas se han concentrado en encontrar alternativas que les permitan plantear un equilibrio entre sus obligaciones financieras y el bienestar social de sus trabajadores a la hora de aumentar personal.

Entre esas alternativas, se encuentra el contrato de formación dual o en alternancia (comúnmente conocido como contrato de formación), el cual funciona como un contrato refugio a los contratos temporales, yaque a partir de ahora, los contratos temporales solo podrán celebrarse si se dan causas justificadas. Es decir, el contrato de formación dual o en alternancia (antiguo contrato de formación) se convierte en la alternativa temporal y más económica frente al contrato fijo.

Edutedis Formación, como centro referente en la tramitación de contratos de formación en España, expone a continuación las ventajas de contratar personal bajo esta modalidad.

Ahorro de costes Según la normativa actual, el contrato de formación es el único vínculo laboral bonificado con el que es posible ahorrar hasta el 100 % de la cotización por seguridad social. Además, este tipo de contratación le brinda las herramientas de capacitación necesarias a los trabajadores para que escalen en su conocimiento profesional, ya que está diseñado para capacitar a personas que no tengan conocimiento sobre las funciones propias de la plaza que ocupa. Su interés radica en vincular al ecosistema laboral a personal joven que no supere los 30 años de edad, mientras estimula en las empresas la adquisición de una plantilla de trabajadores noveles, cuya vinculación va de la mano con exenciones interesantes en los costes laborales.

Para empresas con una plantilla de trabajadores inferior o igual a 250 empleados, es posible reducir los costes empresariales hasta en un 100 % en el pago de seguridad social y para empresas con más de 250 empleados, la reducción es de máximo el 75 %. También pueden acceder a un bono de tutorización de 80 € por empleado de formación.

En 2022, las Cámaras de Comercio de toda España, a través del Programa PICE, se han concentrado en ofrecer ayudas de hasta 4.900 € por trabajador, por lo que el ahorro para las compañías que se animen a contratar bajo esta modalidad, puede llegar hasta los 10.000 € en exenciones y descuentos.

Formación de calidad Las empresas, por su parte, deben garantizar un programa de capacitación de calidad a los empleados que vinculen bajo este esquema. Por tal motivo, Edutedis Formación ofrece una completa formación a los trabajadores que les permita mejorar sus conocimientos, a la vez que brinda un certificado de profesionalidad.

La compañía invita a empresarios de cualquier sector a que opten por los contratos de formación, ya que contribuyen al empleo joven, a la vez que ofrece ventajas económicas sobre las formas tradicionales de contratación.



