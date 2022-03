Formación para los trabajadores en ERTE ligadas a mayores exenciones en los costes de la Seguridad Social, por Edutedis Formación Emprendedores de Hoy

jueves, 10 de marzo de 2022, 09:57 h (CET)

Las consecuencias económicas ocasionadas por la pandemia del COVID-19 ha hecho que el ERTE se haya seguido ampliando como figura financiera que apalanca los costes laborales de las empresas en momentos de crisis. Este mecanismo permitió que se pudiesen tomar medidas de flexibilización laboral para reducir o suspender los contratos de trabajo de los trabajadores de manera temporal mientras se normalizaba la situación.

Aun así, el panorama laboral para las compañías siguió siendo complicado, por lo que se decidió ampliar los ERTES y dar la posibilidad de vincularlos a acciones formativas para conseguir mayores exoneraciones.

Opciones formativas para trabajadores en ERTE El Real Decreto Ley 18/2021, de 28 de septiembre, permitió a las empresas, previa solicitud, una prórroga de los ERTES vigentes a 30 de septiembre 2021; quedando prorrogada esa vigencia hasta el 28 de febrero de 2022. Recordar que la novedad de este RD-Ley fue el vincular la aplicación de las exenciones en la cotización a la Seguridad Social, a la realización de acciones formativas por parte de los trabajadores en situación de ERTE.

Es decir, las empresas que decidieron prorrogar el ERTE a sus trabajadores tendrían mayores beneficios en materia de cotización si estos realizan formación (hasta el 80 % exenciones si realizan formación, frente al 40 % o 50 % si no lo hacen).

Uno de los centros líderes en formación para empresas en el país, Edutedis Formación, ha sido el encargado de matricular y proporcionar formación a muchos de estos empleados en ERTE, así como de asesorar a las empresas para la correcta tramitación de los ERTES y de la formación.

Plazos de los ERTES y las formaciones La formación se ha convertido en una herramienta determinante con la que se pretende que las empresas salgan reforzadas una vez que sea posible la vuelta a la normalidad tras la pandemia. Fueron muchas las empresas que, cuando ampliaron los ERTES, solicitaron la vinculación a acciones formativas, pero que, a día de hoy, todavía no las han comenzado. Para todas estas empresas que están beneficiándose de exoneraciones de hasta el 80 % en la Seguridad Social, se ha puesto como fecha límite para la realización de la formación el próximo 30 de junio de 2022.

Este beneficio le permitirá a las empresas tomar el respiro necesario para estabilizar su situación financiera a la vez que cualifican a sus trabajadores. Edutedis Formación, como centro especializado en la formación a empresas, las acompaña en todo el proceso de trámites y formación de los trabajadores para garantizar que se llevan a cabo correctamente.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.