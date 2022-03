Los medios más seguros para comprobar si un vehículo tiene cargas

El comprador de un vehículo de ocasión o de segunda mano debe tener ciertas precauciones antes de cerrar una operación.

Aunque no siempre sucede, es probable que el coche arrastre algún tipo de carga, embargo o incidencia que impida su transferencia.

A veces, se ponen a la venta automóviles que no se han terminado de pagar, que deben impuestos como el de circulación municipal o el IVTM (Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica) o que tienen algún tipo de embargo o precinto.

La manera adecuada de solventar esta cuestión es dirigirse a la jefatura provincial de tráfico que corresponda y solicitar una nota simple o informe detallado del vehículo. Para obtener el informe de vehículos es obligatorio aportar la matrícula y el DNI. Además, también es necesario pedir cita online o por teléfono.

Qué información incluye el informe DGT completo Para averiguar sobre los embargos y cargas que pesan sobre un coche es necesario tramitar el informe DGT completo que se elabora a partir de los datos actualizados del vehículo en la Dirección General de Tráfico. Además, el coste del procedimiento ronda los 9 euros.

El documento resulta muy fácil de leer y si corresponde incluye una clara advertencia con el texto “vehículo con cargas o gravámenes”. Después, en la sección correspondiente aparece el detalle de cada carga y la entidad con la que se mantiene la deuda. El origen de los impagos puede ser diverso: impuestos, reserva de dominio, embargo, precinto, hipoteca mobiliaria o cuotas de renting y leasing.

Una de las deudas más comunes que figuran en un informe de la DGT es la reserva del dominio que se produce cuando un vehículo está financiado a plazos y aún no se terminó de pagar. En estos casos, la transferencia no se puede realizar hasta que no se cancele la deuda.

Cómo ampliar la información y obtener los informes de forma rápida En los casos en los que se encuentra una deuda, es recomendable solicitar un informe de un vehículo al registro de bienes muebles, donde será posible hallar más información y detalles sobre la naturaleza de las cargas existentes.

Todos estos trámites también pueden realizarse de forma online a través de la web de la DGT con un certificado o firma electrónica y abonando previamente la tasa correspondiente. Siempre es importante contar con el informe del vehículo porque, además de alertar sobre las deudas, aporta información técnica relativa al kilometraje, el historial de incidencias y varios datos más.

Otra opción, más cómoda y práctica, es obtener el informe DGT a través de los servicios de Inforautos. De esta manera, se evitan esperas, citas y desplazamientos a las oficinas de las jefaturas de tráfico. A través de la página web de esta empresa es posible solicitar el informe de la DGT de manera muy sencilla y los 365 días del año.