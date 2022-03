"Es importante que todos cambiemos el prisma de cómo ha sido la contratación hasta ahora y sustituir en nuestra mentalidad los contratos temporales por los fijos discontinuos", ha declarado Elena Mancha, directora general de Relaciones Laborales de la Xunta de Galicia, hoy en Santiago en la jornada organizada por Adecco, líder mundial en la gestión de recursos humanos, y la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) Respaldada por un consenso sin precedentes entre Gobierno, sindicatos y patronales, y tras una compleja aprobación parlamentaria, la nueva reforma laboral es ya una realidad consolidada que aborda muchos de los grandes problemas estructurales del mercado de trabajo en España, definido desde hace años por las altas tasas de paro (14,5% de la población activa) y la temporalidad (26% de contratos eventuales).

Para conocer en detalle las implicaciones que este nuevo entorno legal representa para las empresas y los trabajadores, Adecco, líder mundial en la gestión de recursos humanos, y la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) han organizado la jornada “Reforma laboral. Un nuevo mercado de trabajo para la recuperación económica”, que ha tenido lugar esta mañana en Santiago de Compostela y que ha reunido a un centenar de empresas de la zona. Una iniciativa con la que acercar a las organizaciones la nueva realidad normativa y sus obligaciones como agentes empleadores.

Ana Sánchez, directora de APD en la Zona Noroeste, ha sido la encargada de dar la bienvenida al evento de hoy, y ha resaltado que “la nueva reforma es ya una realidad que aborda problemas estructurales del mercado laboral y por ello abordamos esta jornada con el objetivo de presentar los aspectos más importantes de esta norma”.

Por su parte, José Oreiro, director de Adecco en Galicia y Asturias, ha puesto el foco en la importancia del consenso que trae esta reforma laboral y ha señalado que “la reforma tiene que servir como elemento impulsor en la creación de empleo y no lo contrario. Por eso desde Adecco queremos poner el acento en trasladar a las empresas los principales aspectos de esta norma con un objetivo marcado que permita mejorar esa confianza empresarial para seguir creando empleo, reducir la precariedad, acabar con la temporalidad mal entendida, la economía sumergida y mejorar los salarios”.

“Esta nueva ley rompe con aspectos controvertidos de la norma anterior y está en sintonía con Bruselas y sus requerimientos, sobre todo, cuando tenemos en juego el acceso a los fondos de la UE tan necesarios para la recuperación económica de nuestro país”, ha valorado el directivo de Adecco.

A continuación, la directora general de Relaciones Laborales de la Xunta de Galicia, Elena Mancha, ha inaugurado la jornada y destacado que “se trata de una reforma basada en el acuerdo que va a suponer un antes y un después en nuestro mercado laboral. La regulación jurídico laboral debe adaptarse siempre a la realidad social y económica que vivimos, que es muy cambiante”.

Mancha ha hecho un repaso a las diferentes reformas laborales que se han aprobado desde el año 1980 recordando hitos como la Ley de Empleo, los nuevos modelos de contratación y el concepto de flexibilidad, la creación del mecanismo de los ERTE…, hasta llegar a la nueva reforma que ha valorado diciendo que “atiende a reivindicaciones importantes como puede ser la subcontratación, aunque no es una reforma de calado como otras anteriores. Es importante a efectos de temporalidad, pues se ha abusado mucho de esta figura, necesaria, pero de la que se ha abusado. Los contratos temporales son necesarios cuando tienen causa, pero a veces se ha usado en fraude de ley”.

“Esta es una norma necesaria fruto de la evolución de nuestra realidad económica y laboral. En materia de trabajo temporal, hay sectores como la hostelería -por ejemplo- que tendrá problemas para adaptarse a esta norma, por eso es importante que todos cambiemos el prisma de cómo ha sido la contratación hasta ahora y sustituir en nuestra mentalidad los contratos temporales por los fijos discontinuos. Hay que desarrollar más reglamentos en relación a este tipo de contratos, porque hasta ahora no se han usado mucho. Esperamos que la reforma laboral pueda suponer un cambio en las relaciones laborales actuales y abordar de verdad los problemas estructurales de nuestro mercado de trabajo”, ha concluido la directora general de Relaciones Laborales de la Xunta de Galicia.

La visión de patronal y sindicatos

La jornada ha contado con dos mesas de debate. La primera de ellas ha estado moderada por Ana Sánchez, directora de APD en Zona Noroeste, y formada por Juan Manuel Vieites, presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Pedro Blanco, asesor jurídico de UGT Galicia y Xesús Castro, secretario de política institucional y cultura de CC.OO. en Galicia. Han abordado aspectos como el impacto de la normativa en las empresas gallegas y el papel de los sindicatos en la nueva negociación colectiva.

En esta intervención, Juan Manuel Vieites, presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), ha afirmado que esta nueva ley “es un buen acuerdo de mínimos que supondrá un ejercicio de esfuerzo y adaptación a esta nueva norma. Es oportuna porque nos la pedía Bruselas y porque sin ella no recibiremos los fondos europeos necesarios para salir de esta crisis. Además, los inversores suponen que esta norma trae estabilidad y eso trae desarrollo e inversión a nuestra tierra”.

“España tiene históricamente problemas serios en el mercado de trabajo de los que la UE venía advirtiéndonos para corregirlos: temporalidad, tipos de contratos… Desde la CEOE siempre hemos pensado que la temporalidad es excesiva, sobre todo, en el sector público. Hay empresas como Correos, Paradores o Tracsa que tienen una temporalidad muy por encima de la media (hasta 8 puntos por encima). Las relaciones laborales necesitan estabilidad y esta norma se la dará, tendrá un impacto positivo en nuestra economía siempre que no nos excedamos en la adaptación de la norma”, ha indicado el presidente de la patronal gallega.

“Aunque con esta reforma se refuerce el carácter indefinido, los contratos fijos discontinuos no deben usarse de manera abusiva, pero sí son una opción para sectores con alta temporalidad, con campañas puntuales de más trabajo, que son varios en Galicia. Por lo que habrá que promover desarrollos normativos que ayuden a esta tarea. Para bajar la temporalidad se han creado nuevos contratos como el de formación, apostar por el fijo discontinuo que trae ahorro de costes y más flexibilidad… pero necesitaremos hacer pedagogía con esta nueva ley… ahora muchas voces hablan de que la nueva reforma está fomentando la contratación indefinida, pero en realidad esta norma no entra en vigor hasta el 31 de marzo, por lo que no es responsable de este aumento de la contratación indefinida.”, ha declarado Vieites.

Por último, en relación a los salarios, especialmente a la aprobación de la subida del SMI, el presidente de la CEG ha señalado que “la moderación salarial unida a la competitividad de las empresas es necesaria. Trasladar la inflación a los salarios puede destruir empleo”.

Por su parte, Pedro Blanco, asesor jurídico de UGT Galicia, ha señalado que “esta norma va a mejorar la vida de todos: empresas, trabajadores y sociedad. La seguridad jurídica que trae es importante, igual que la recuperación de la ultraactividad de los convenios. Aunque intentaremos avanzar de nuevo en algunos puntos que se han quedado fuera. Haciendo un repaso, cuando se legalizaron las ETTs en España todos teníamos miedo, parecía que iban a acabar con el empleo y llevamos 28 años conviviendo con ellas siendo grandes generadoras de empleo. Lo importante es regular los aspectos del mercado de trabajo que haya que cambiar”.

Por otro lado, Xesús Castro, secretario de política institucional y cultura de CC.OO. en Galicia, ha destacado que “la virtud del acuerdo, al tener que conciliar las opciones de patronales y sindicados, ha hecho que todos tengamos que ceder partes. Esto ha traído una buena reforma, pero confusa que generará mucha litigiosidad. Siempre que hablamos de diálogo social, el dinero forma parte de la negociación, pero la productividad no son las empresas ya que sin trabajadores no producen, por lo que debemos eliminar la precariedad (no la temporalidad, que no es lo mismo). Precariedad es no tener salarios decentes también. Es ofrecer contratos como los de las “kellys” que se las contrata de manera externalizada, a media jornada y haciendo horas complementarias… el problema no es estructural, el problema en España es el fraude, la trampa. Es sangrante que la Administración Pública tenga la mayor tasa de temporalidad en nuestra comunidad, en especial en dos sectores como la Sanidad y la Enseñanza, especialmente tras la pandemia que hemos vivido”.

Aspectos legales más destacados

La segunda mesa, moderada por Santiago Soler, secretario general del Grupo Adecco, se ha centrado en aspectos como la contratación y subcontratación, la negociación colectiva o los mecanismos red. Han intervenido Borja Ríos, socio de Garrigues, Bruno Álvarez, socio de Sagardoy Abogados, y José Antonio Menéndez, responsable del área laboral de ADV Group.

En palabras de Santiago Soler, secretario general del Grupo Adecco: “La reforma afecta a capítulos importantes del modelo de relaciones laborales: temporalidad, subcontratación, negociación colectiva, flexibilidad, etc. Hay un objetivo claro de reducir la temporalidad dado que multiplicamos por dos la media comunitaria. El reto consiste en conseguir que esa reducción se vea acompaña de creación de empleo. Por eso seguimos insistiendo en la conveniencia de fomentar medidas de flexiseguridad, que permitan combinar la mínima flexibilidad necesaria con la creación de empleo que el país necesita”.

Por su parte Borja Ríos, socio de Garrigues, ha matizado que “la reforma va hacia el futuro y no hacia el pasado. En los últimos meses, se nota un cambio de mentalidad en la contratación, aunque aún no haya entado en vigor la ley (en alusión al comentario del presidente de la CEG). Con esta norma se acota la temporalidad y se especifica mejor qué tipo de contratos temporales se pueden usar. Además, se apuesta por el contrato indefinido, pero no sabemos cómo se va a aplicar (qué hará la Inspección de Trabajo ante ciertas prácticas y cómo la jurisprudencia abordará y aplicará esta norma). La modalidad contractual que destaca en esta ley es el fijo discontinuo que puede aplicarse en nuevos supuestos y que puede ser el contrato que dé seguridad a los trabajadores y la flexibilidad tan reclamada a las empresas ante picos de productividad”.

Bruno Álvarez, socio de Sagardoy Abogados, ha reiterado que “para nosotros la reforma es moderada y prudente, no deroga la anterior, pero tiene cambios importantes en algunos aspectos de la negociación colectiva. El cambio radical se da en materia de contratación, la norma trae nuevos contratos. La cuestión es que una relación será temporal o indefinida en función de la situación de las empresas (cuestión económica), si la actividad es cíclica o no, etc. Las necesidades económicas serán las que marquen la contratación y el derecho laboral debe acompañar ese escenario”.

Por último, José Antonio Menéndez, responsable del área laboral de ADV Group, ha afirmado que “los grandes temporeros en este país son las administraciones públicas. Nuestra tasa de temporalidad es el doble que la media de la UE. Los directores de RR.HH. dicen que no encuentran talento, que la gente se va de su empresa… igual no solo hay que legislar sobre la temporalidad, hay que ver las condiciones de los trabajadores. En ciertos ámbitos, hay empresarios que quieren hacerse ricos a costa de los demás, pero la gran mayoría quiere contratar y tener siempre a la misma gente en su plantilla. Si una empresa necesita trabajadores, pero no en todos los meses del año, hay que ofrecer soluciones”.