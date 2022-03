Las clases de inglés online y los materiales digitales de Learn Hot English significan una combinación perfecta para el éxito en el aprendizaje de inglés en empresa Emprendedores de Hoy

jueves, 10 de marzo de 2022, 09:20 h (CET)

Desde la pandemia y con la llegada de la nueva normalidad, Learn Hot English se ha posicionado entre las opciones más viables en muchas empresas para dar clases de inglés a distancia.

Learn Hot English es una academia de idiomas y una editorial, por lo que la calidad de los materiales es insuperable. Además, todos los materiales están disponibles tanto en papel como en formato digital.

Los estudiantes de esta academia reciben clases dinámicas impartidas por los profesores de inglés, quienes son nativos del idioma y están altamente calificados. También hacen uso de los materiales digitales disponibles desde la plataforma.

¿Cuáles son las ventajas de las clases online de Learn Hot English? Hay varias razones por la que las clases online son una muy buena opción. Pero ante todo, hay que destacar que la calidad se mantiene. El profesor puede mostrar materia fácilmente por la plataforma, enseñar vídeos, utilizar audios y beneficiarse del internet para acceder a cualquier página, programa o ejercicio– todo lo que se suele hacer en una clase presencial.

A continuación, se exponen 5 razones por la que las clases online son una muy buena opción. Entre las principales características que destacan a esta academia cabe recalcar que esta es una opción más económica, dado que no hay desplazamiento y el precio por hora de clases online es menor, pero sin una bajar en la calidad del servicio. Además, las empresas pueden combinar empleados de diferentes oficinas y en el mismo grupo de inglés y así reducir costes, proveedores y además crear una relación más estrecha entre los empleados de sus oficinas. La facilidad de acceso es otro de los beneficios de las clases online, ya que entre trabajar algunos días en la oficina y otros desde casa, esta formación permite que resulte mucho más cómodo asistir a clase y mantener el horario fijado. También en ese sentido es una ventaja para los que viajan debido a que no tienen que perder una clase cuando están fuera de la oficina. Las clases se pueden llevar a cabo desde múltiples dispositivos electrónicos ya sea un smartphone, tablet u ordenador.

Learn Hot English cuenta con unos de los mejores profesores accesibles porque, con las clases online, la academia puede elegir siempre el mejor profesor para dar la clase, en vez de lo que pasa muchas veces en la realidad que al tener sus opciones más limitadas por geografía se ve obligado elegir un profesor es el único dispuesto (o que pueda) hacer el desplazamiento a las oficinas del cliente.

Además, a través de FUNDAE se ofrece bonificación, por lo que el precio de la clase -13€ por persona y hora – es muy accesible.

Muchos de los clientes de Learn Hot English están tan contentos con sus clases online y los materiales digitales ofrecidos que no piensan en volver jamás a las clases presenciales. Como dice una alumna de Learn Hot English, Elena, “No esperaba que las clases iban a ser como las presenciales, pero para mí es super cómodo, y se puede hacer todo lo que se hace en una clase presencial. Para mí, es perfecto.”



