Cinco lugares imprescindibles que no puedes perderte si visitas Italia

jueves, 10 de marzo de 2022, 10:27 h (CET) Italia es la cuna de diferentes civilizaciones, por ello es un destino obligatorio para todo viajero. En cuanto a monumentos, en todo el país encontrarás imponentes edificios históricos. Un país rico en historia, tradiciones y gastronomía. Sigue nuestros consejos para tu próximo viaje.

Roma, la capital de Italia

Si eres amante de la historia o simplemente quieres sentir una ciudad llena de vida, Roma es un lugar perfecto. Sin embargo, es posible que al llegar te parezca caótica y sucia ¡No te preocupes! Es parte de su encanto.

Inicia el recorrido desde el Coliseo y los Foros romanos para sentir el origen de la ciudad; llega hasta el Palatino para admirar la ciudad. A continuación, acércate al Panteón y degusta un helado ante su fachada. O, si lo prefieres, relájate en la Piazza Navona con alguno de los juegos de casino nuevos. Camina las calles, seguro de que te encontrarás alguna bella iglesia o esa trattoria que siempre recordarás.

Florencia, la pequeña joya italiana

Grandes artistas del Renacimiento se reunieron en Florencia bajo el mecenazgo de la familia Médici. Así pues, en la ciudad podrás admirar grandes obras de Botticelli, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael. De hecho, sus calles y plazas son un museo a cielo abierto. También te aconsejamos visitar la Academia, para admirar la estatua del David. Sin embargo, en la Galería de los Uffizi es donde encontrarás una magnífica pinacoteca. Y, por supuesto, visita el Duomo y su magnífico campanile diseñado por Brunelleschi.

La Toscana y su encanto

La Toscana es una región central de Italia cuya capital es Florencia. Destacan sus pintorescos pueblos y un variado paisaje natural, con montañas, valles y pueblos a la orilla del mar. Uno de los más bonitos es San Gimignano, que se alza imponente con sus numerosas torres. En Siena, llama la atención la Piazza del Campo, una plaza medieval que anualmente acoge el Palio, la famosa carrera de caballos. Lo que está claro es que en cualquier pueblo podrás disfrutar de una copa de chianti, el vino típico de la región.

Cinque Terre, los pueblos italianos más pintorescos

Cinque Terre la integran cinco pueblos situados a lo largo de veinte kilómetros entre Génova y Florencia: Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola y Riomaggiore, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Desde La Spezia se pueden visitar en tren (no se recomienda el coche) o andando. Esta última opción es una magnífica oportunidad para disfrutar de los viñedos. O bien elige el Sendero Azul bordeando el mar en el Parque Nacional de Cinque Terre. Sus asombrosos acantilados y sus coloridas casas ofrecen una imagen de ensueño.

Lago di Como, un lugar donde perderse

El lago más famoso de Italia destaca por su ubicación en la región de Lombardía, al norte del país. Los Alpes a un lado y el agua al otro conforman un paisaje único. Por su exclusividad, desde siempre ha sido refugio de la aristocracia. Así lo demuestran las magníficas villas y jardines que se encuentran a lo largo del lago. Si vas encoche, tendrás más tiempo para conocer cada pueblo y elegir tu rincón favorito donde perderte.

Conclusión

Un pequeño resumen de este gran país. Pero Italia merece varios viajes porque son muchas las ciudades que podrás descubrir como Venecia, Nápoles y Milán, entre otras destacadas.

