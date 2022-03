La libertad de los negocios digitales y la Escuela de Asistentes Virtuales Emprendedores de Hoy

jueves, 10 de marzo de 2022, 08:00 h (CET)

Hoy en día, los negocios digitales brindan la posibilidad de ganarse la vida económicamente pudiendo elegir en qué horario realizar el trabajo y desde dónde hacerlo así como la duración de la jornada laboral, sin olvidarse de la posibilidad de romper techos salariales gracias a ideas que permitan escalar el negocio. Así, se evidencia como el mundo de los negocios ha cambiado.

Todas estas elecciones hacen posible poder dedicar tiempo a otros aspectos importantes de la vida. Sin embargo, para tener éxito en este tipo de emprendimientos, hay que conocer a fondo el funcionamiento del mundo digital, especialmente en el ámbito de los negocios.

Quienes conocen muy bien el mundo de los negocios digitales son Laura San Juan y Mireia R Martínez, quienes buscan compartir su conocimiento y experiencia para ayudar a otras personas a tener éxito en sus negocios digitales.

Laura, mentora de emprendedores online y Mireia, mentora de negocios digitales de marca personal y diseñadora web, comenzaron en el mundo de los negocios digitales 2016, año en el que además, se conocieron en un networking. Desde entonces han apostado por la libertad y por hacer negocios de una manera diferente.

Formación en asesoría de negocios digitales Las reuniones en oficinas son cosas del pasado, hoy en día, se pueden hacer negocios en cualquier sitio, en cualquier momento.

¿Se imagina una reunión a 4 patas? ¿A lomos de un caballo? ¿Viendo una preciosa puesta de sol en medio del campo? En este escenario justamente fue donde Laura y Mireia hablaron sobre las necesidades que aquejan a quienes, como ellas, deciden tener un negocio en línea.

Mucha gente buscaba, no solo sus consejos y experiencias como referencia, sino que necesitaban de la ayuda y servicios de un asistente virtual recurrente para ayudarles con las múltiples tareas que un negocio digital demanda y que no necesariamente tiene que hacer el emprendedor o empresario digital de primera mano.

Conociendo a fondo el mundo de los negocios digitales, ¿por qué no crear una Escuela de Asistentes Virtuales donde formar a profesionales que puedan ayudar a toda esa gente que necesitaba asesoría en su negocio digital?

Esta situación es la que motiva el nacimiento de la Escuela de Asistentes Virtuales, donde enseñan a sus participantes a brindar, por medios virtuales, la asistencia y ayuda que buscan todos esos emprendedores en el mercado digital.

Las ventajas de un negocio digital como asistente virtual Para muchos emprendedores, la asistencia virtual resulta de suma utilidad para el crecimiento de su emprendimiento o negocio, por lo que este servicio tiene una extensa demanda en el mercado digital.

Es ahí donde entra en juego la Escuela de Asistentes Virtuales. Con sus cursos formativos como asistente virtual, brinda a los participantes el conocimiento y las herramientas para empezar su propio negocio de asistencia virtual para emprendedores que buscan disfrutar de la libertad y flexibilidad de un negocio digital.

Las personas que deciden emprender su negocio de asistencia virtual, gozan de una completa flexibilidad, pueden trabajar las horas que deseen, en el horario que deseen, y dedicar el resto del tiempo a su familia, amigos o a cualquier actividad de la que quieran disfrutar que forme parte de su estilo de vida.

Además, sin olvidar, que al poder trabajar online, se puede trabajar desde cualquier ubicación, sea su domicilio, una oficina, un coworking, una cafetería o, incluso, como algunos hacen, puede llevar a cabo su trabajo a la par que viaja por el mundo. Por todo ello, se trata de una profesión digital muy tentadora.



