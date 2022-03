A partir del 7 de marzo de 2022, más de 24.000 empresas en España estarán obligadas a tener un Plan de Igualdad

En marzo de 2019, el gobierno español extendió la normativa referente a los Planes de Igualdad, los cuales buscan combatir las brechas laborales por cuestión de género en las empresas. Antes del anuncio gubernamental, solo las compañías con más de 250 empleados estaban obligadas a presentar el plan. Sin embargo, después de la prerrogativa, la obligación se amplió para empresas con 50 empleados o más, lo que implica que de ahora en adelante más de 24.000 compañías deberán diseñar e implementar planes que garanticen la paridad.

La consultora especializada en el estudio e investigación sobre normativas de obligado cumplimiento Edutedis ofrece un paquete de asesorías para la elaboración de los Planes de Igualdad, que le permita a las empresas tener listos los proyectos referentes a esta normativa en el momento en que llegue la fecha límite para su aprobación por parte de Inspección de Trabajo.

Normativa que garantiza la igualdad Estos planes tienen como objetivo diagnosticar los impedimentos laborales que impactan en el trato igualitario para las trabajadoras dentro del ecosistema laboral. Gracias a ellos, es posible detectar los orígenes de la brecha salarial y el difícil acceso de las mujeres a cargos de poder en las compañías. El plan también busca brindar soluciones vinculantes a estas problemáticas implementando medidas concretas que las contrarresten. No cumplir con esta obligación puede acarrear multas de hasta 7.500 euros más una sanción por parte de la autoridad laboral.

Aunque el ejecutivo elaboró un plan escalonado para la entrada en vigor de esta normativa, el cual contemplaba un período de tres años para su implementación obligatoria en todas las compañías, el plazo estipulado se cumplió el 7 de marzo, por lo que las empresas tuvieron que apresurarse a ejecutar la norma.

La implementación de una medida nueva con implicaciones legales suele generar inconvenientes en las compañías, sobre todo cuando no se maneja mucha información sobre su puesta en marcha. Según Cristina Antoñanzas, vicesecretaria de la UGT y Responsable de la Mujer en el sindicato, dentro de las empresas aún existe bastante desconocimiento sobre la normativa, por lo que muchas de ellas todavía no manejan un Plan de Igualdad o no han podido implementar medidas concretas en beneficio de la paridad de género y la dignidad laboral de las mujeres.

Consultorías para el Plan de Igualdad En vista de esta situación, Edutedis le ofrece a las empresas una consultoría completa, con la cual puedan elaborar un Plan de Igualdad efectivo que actúe en beneficio del bienestar de sus trabajadoras, mientras cumplen los requisitos estipulados por la Inspección de Trabajo y las entidades de control. Con su consultoría, Edutedis espera que cada vez más empresas se conviertan en lugares incluyentes donde las mujeres puedan escalar profesionalmente sin ningún tipo de obstáculo.