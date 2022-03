westsouls es una marca de ropa ecológica fiel a sus valores Emprendedores de Hoy

La importancia de los valores de una marca es que aportan un objetivo, un enfoque que guía a la compañía y a todos los que forman parte de ella para poder alcanzarlos satisfactoriamente. Toda compañía y toda marca está regida por ciertos pilares que son los que definen su filosofía de trabajo, su misión y su visión.

En el caso de westsouls, la marca ecológica de ropa premium fomenta la slowfashion. En consecuencia, sus pilares fundamentales tienen que ver no solo con diseñar prendas de excelente calidad para el hombre y la mujer de hoy, sino también con contribuir activamente con la protección de la naturaleza y de hacer del planeta un lugar sostenible.

Una marca con pilares basados en la naturaleza La firma westsouls es una compañía nacida en 2021 que se dedica al diseño, confección y venta de ropa ecológica de calidad premium, elaborada a partir de materiales completamente sostenibles. A pesar de haberse fundado en años de pandemia, ha logrado consolidarse en el mercado y crecer en el sector, llegando a cada vez más personas. Lo que la hace diferente son los valores sobre los cuales se fundamenta la marca.

El primero de ellos y el más importante tiene que ver con el cuidado y el respeto por la naturaleza, apostando por una consciencia ecológica colectiva que cause un verdadero impacto que promueva la protección del medio natural. A partir de este pilar, mantienen un compromiso firme con la sostenibilidad, trabajando por hacer todo su proceso de producción lo más ecológico posible y creando proyectos en beneficio del medioambiente.

Pilares que se materializan en sus creaciones El segundo pilar fundamental de esta empresa son los diseños minimalistas. westsouls centra la estética de sus prendas en diseños y colores inspirados en la naturaleza y en el disfrute en la misma, con un toque minimalista que hace que su estilo sea claramente reconocible y distinguible. El objetivo es aunar diseño y sostenibilidad, ya que ofrece ropa con características excepcionales y ambos pilares se combinan perfectamente en la selección de los materiales para sus diseños.

westsouls utiliza exclusivamente materia prima de origen 100% ecológico como, por ejemplo, el algodón orgánico, procedente de la agricultura ecológica, caracterizada por realizarse libre de fertilizantes, herbicidas, pesticidas y que proviene de semillas que no han sufrido ninguna modificación genética.

No obstante, también en su proceso de fabricación están reflejadas las bases de esta compañía, cumpliendo con todas las medidas de regulación a nivel europeo en términos medioambientales.

Por último, hay que mencionar también que un pilar destacado es que toda la ropa de esta marca se fabrica en España, poniendo en valor toda la tradición textil con la que cuenta el país, para ahorrar en transporte internacional. Además, tanto el packaging, como la tinta y las pegatinas utilizadas en él son biodegradables, no tóxicas y en absoluto contaminantes.

Apostar por el medio ambiente y por el planeta, es una muestra de responsabilidad con la humanidad. Establecer una empresa sobre pilares como este habla de un compromiso con el futuro y con las nuevas generaciones, una forma de aportar un grano de arena en la lucha por un mundo más sostenible.



