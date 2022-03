MalditaHernia, distribuidor de las fajas para hernia inguinal del fabricante italiano Safte, de la marca Orione Emprendedores de Hoy

Cuando se trata del cuidado de la salud, contar con productos de calidad para el tratamiento de cualquier afección es esencial.

En el caso específico de pacientes que debido a sus condiciones físicas requieren de algún soporte ortopédico, los productos que presentan un diseño cómodo, pero discreto, resultan de gran ayuda.

Con la intención de cubrir esta necesidad, MalditaHernia ofrece a través de su tienda en línea una gran variedad de accesorios ortopédicos elásticos, entre estos fajas para hernia inguinal, bragueros o cinturones para hernia de ombligo, que pueden ser utilizados para tratar y curar estos problemas de salud.

Los productos disponibles en su sitio web son hechos a mano en el norte de Italia, de forma artesanal y son distribuidos a toda España directamente desde el fabricante, Safte, al consumidor. El proceso de elaboración se realiza en cumplimiento de la normativa europea ISO 9001 y el marcado CE, garantizando los más altos estándares de calidad.

Productos diseñados para una mejor calidad de vida En la gran mayoría de ocasiones, las hernias provocan molestias y dolor. En casos como estos, las fajas Slip para hernia inguinal de la marca Orione son una excelente alternativa frente a las intervenciones quirúrgicas, gracias a su especial y exclusivo diseño que funciona para contener y sujetar la hernia.

Por otro lado, las fajas para colostomía e ileostomía permiten a los pacientes ostomizados mejorar su calidad de vida, devolverles autonomía y aumentar su seguridad en el día a día. En cuanto al resguardo de su privacidad, los usuarios que adquieren productos a través de MalditaHernia no tienen de qué preocuparse, ya que ellos se encargan de realizar los envíos con total discreción, en cajas de cartón y sin referencias.

Cómo usar las fajas Slip para hernia inguinal Las principales características de las fajas elásticas para hernia inguinal comercializadas por MalditaHernia son su elegancia y confort. Además de contener y sujetar la hernia, permiten la adecuada transpiración de la piel e incluyen unos bolsillos interiores, donde se pueden insertar unas almohadillas de sujeción (incluidas en el producto), para perfeccionar su funcionamiento y eficacia.

Entre los pacientes con necesidades ortopédicas, una preocupación común es la privación de comodidad al estar en movimiento. Sin embargo, gracias a la técnica de fabricación artesanal de los productos de la marca Orione y el uso de materiales elásticos de calidad, se logra un grado de elasticidad que no perjudica la movilidad del paciente, manteniendo sujetada la hernia sin necesidad de llegar a presionar la zona afectada.



