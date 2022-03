AstraZeneca y ALCER presentan el documental “Un silencio que tienes que escuchar”

Con motivo del Día Mundial del Riñón, se ha presentado el documental “Un silencio que tienes que escuchar”, un documental de AstraZeneca y la Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades Renales (ALCER) que cuenta con el aval de la Sociedad Española de Nefrología (SEN). El documental, dirigido por el prestigioso cineasta Daniel Sánchez Arévalo, galardonado con un Premio Goya, tiene como objetivo concienciar sobre la Enfermedad Renal Crónica (ERC), una patología poco conocida, y que sin embargo “afecta a 1 de cada 7 adultos en España, lo cual supone un 15% de la población total. Pese a esta prevalencia, está infradiagnosticada”, explica la Dra. Patricia de Sequera, nefróloga y presidenta de la Sociedad Española de Nefrología (S.E.N.). “Es muy importante llevar a cabo métodos de despistaje en pacientes de riesgo, ya que la ERC no produce síntomas hasta que se encuentra en estadios avanzados, de ahí el nombre de “enfermedad silenciosa”, lo que provoca que los pacientes no acudan al médico hasta que se hace notar, y en la mayoría de los casos ya es tarde, por lo avanzado de la enfermedad”, apunta la doctora.

El documental relata cómo es el día a día de un paciente con ERC, y en él aparecen todos los especialistas implicados en el manejo y control de la patología: desde Atención Primaria, representada por el Dr. Alberto Calderón, Enfermería Nefrológica, tan importante en el cuidado y acompañamiento del paciente con ERC tal y como destaca Juan Pulido, presidente de la Sociedad Española de Enfermería Nefrológica (SEDEN), y la especialidad de Nefrología. Por su parte, el Dr. José Javier Castrodeza, especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, pone de relieve la importancia de actualizar el Documento Marco sobre Enfermedad Renal Crónica como parte de la Estrategia de Abordaje de la Cronicidad en el Sistema Nacional de Salud, y de situar en la agenda pública e institucional la necesidad de mejorar su abordaje de la ERC, debido tanto a la prevalencia como afectación.

Se trata de una afección grave y progresiva que consiste en una disminución de la función renal. La ERC puede reducir de forma significativa la esperanza de vida a medida que la función renal va disminuyendo, pudiendo evolucionar a su forma más grave, conocida como Enfermedad Renal Terminal, en la que el daño renal progresa hasta el punto de requerir diálisis o trasplante renal. El perfil más habitual de paciente es el de un varón, mayor de 65 años y con alguna otra patología crónica, en especial la diabetes y la hipertensión arterial (HTA). Cuando la función renal todavía está poco alterada, los pacientes generalmente no presentan síntomas y es por ello por lo que hay que prestar atención a los factores de riesgo que inciden en la patología, como son la obesidad, puesto que el exceso de peso se asocia a la hiperfiltración glomerular, lo que genera un deterioro del riñón, y el tabaquismo.

“La ERC es, además, una enfermedad asociada a una rápida progresión y elevada mortalidad”, apunta Daniel Gallego, presidente de la Federación Nacional ALCER. “Los pacientes con ERC presentan un riesgo aumentado de muerte prematura por cualquier causa en comparación con la población general, incluso en las primeras etapas de la enfermedad. De hecho, se trata de la segunda causa de mortalidad que más aumentó entre los años 2006-2016 en España, con un crecimiento de un 30%”, detalla.

Esta progresión de la patología tiene también impacto en el Sistema Sanitario de Salud, ya que incrementa los costes médicos directos asociados a la atención especializada, suponiendo un coste social y económico muy elevado.

Daniel Sánchez Arévalo, director del documental “Un silencio que tienes que escuchar” explica que “desde el primer momento el proyecto me envolvió; debo reconocer que no sabía nada acerca de esta patología y cuando investigué para llevar a cabo el proyecto, algo que me sorprendió mucho fue que, teniendo la ERC una incidencia tan alta, ¿cómo es posible que no la tengamos más presente? Ojalá que mi trabajo pueda ayudar a que todos sepamos un poquito más sobre la ERC, y ser conscientes de que cualquiera podemos convertirnos en pacientes de esta patología”.

El documental se enmarca dentro de la campaña de AstraZeneca enfocada a la enfermedad renal crónica, poniendo a disposición de los pacientes y del público en general un espacio web y un canal de Facebook con información clave sobre la patología, sus síntomas, factores de riesgo y recomendaciones para aplicar en el día a día y poder mejorar el control de la ERC. Marta Moreno, directora de Asuntos Corporativos y Acceso al Mercado de AstraZeneca, explica que “la ERC es una patologíaque compromete la vida de millones de pacientes del mundo. Esta campaña es muestra del compromiso de AstraZeneca de paliar el desconocimiento que la rodea. A través de la concienciación, esperamos poder mejorar el infradiagnóstico de la enfermedad y el conocimiento, no solo del paciente sobre su enfermedad, sino también de la sociedad en general”, y añade “visibilizar las enfermedades renales y concienciar sobre el fuerte impacto en la calidad de vida de las personas que lo padecen y sus familiares es clave”.



La Enfermedad Renal Crónica, una patología que va en aumento

La ERC afecta a aproximadamente 47 millones de personas en la UE y a más de 850 millones de personas en todo el mundo. Se espera un incremento de estas cifras debido sobre todo al envejecimiento de la población, así como al aumento de la prevalencia de la hipertensión y la diabetes, sus principales factores de riesgo. En España, la ERC es la segunda enfermedad cuya mortalidad y discapacidad más aumentó entre los años 2006 y 2016, tras el Alhzeimer. A ello hay que añadir que, según el último informe de la Organización Mundial de la Salud, de los 55,4 millones de muertes que se produjeron en 2019 en el mundo, más de la mitad (el 55%) se deben a 10 patologías, entre las cuales se sitúa por primera vez la enfermedad renal. Se prevé que en 2040 la ERC se sitúe entre las cinco primeras causas de muerte en el mundo.

El documental “Un silencio que tienes que escuchar” está disponible en el espacio web de AstraZeneca dirigido a pacientes y público general con información clave sobre la patología, sus síntomas, factores de riesgo y recomendaciones para aplicar en el día a día y poder mejorar el control de la ERC.