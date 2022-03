westsouls, la nueva marca de ropa ecológica premium Emprendedores de Hoy

miércoles, 9 de marzo de 2022

Hay empresas que han logrado consolidarse en el mercado en los años de pandemia, aunque estos han representado todo un reto para la creación de nuevas empresas en este periodo de tiempo.

westsouls es una de estas empresas, que fue creada con la finalidad de ofrecer a las personas ropa de calidad premium, pero hecha totalmente a partir de materiales ecológicos y con diseños basados en la naturaleza. La sostenibilidad es el pilar fundamental de esta compañía, que ha llegado para promover desde España la producción sostenible de ropa.

Un emprendimiento que empezó en el 2021 La inquietud por compartir la pasión por la naturaleza en todas sus facetas a través de la ropa, fue el motivo principal por el cual en el año 2021 se creó westsouls. A pesar de ser un año todavía muy difícil y marcado por la pandemia, el sueño de llevar ropa de calidad, hecha bajo un concepto sostenible e inspirado en la naturaleza, a las personas, fue suficiente para dar inicio a este proyecto.

Llevar este concepto al mundo a través de la ropa fue la opción ideal porque es la forma por excelencia de las personas de expresar su estilo de vida y su personalidad. Además, de alguna u otra forma cada persona disfruta de la naturaleza en sus diferentes formas. Por esta razón, no había otra manera de plasmar estos valores ecológicos, sino a través de diseños creados de manera minuciosa y coherente, utilizando materiales 100 % sostenibles para garantizar que quienes usen sus prendas puedan sentir esa filosofía.

Comprometidos con el medioambiente Algo que se refleja claramente en toda la línea de trabajo de esta marca es su firme compromiso con el medioambiente. De hecho, con sus diseños no solamente busca que las personas disfruten de vestir moda ecológica, sino motivarlas a que se involucren activamente para cuidar la naturaleza y permitir que las generaciones futuras gocen de un planeta limpio, seguro y sostenible. Por esta razón, la materia prima utilizada para la fabricación de cada prenda es completamente sostenible. Incluso el packaging que maneja la marca para enviar sus productos consta de cajas hechas de cartón biodegradable y compostable, características que les permiten ser perfectamente usadas de nuevo.

A día de hoy en la web de westsouls ya se pueden encontrar distintas colecciones, en las que se incluyen desde sudaderas y camisetas hasta accesorios, con un corte unisex, válido tanto para hombres como para mujeres. De manera que cualquiera que visite su tienda en línea encuentre una prenda con la que se sienta identificado. Proteger al planeta es una prioridad e incluso una responsabilidad y utilizar ropa como la que ofrece esta marca es una forma de contribuir con este objetivo.



