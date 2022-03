Algunas dolencias de pie, pierna, cadera y espalda tienen su origen en las posturas de las personas Emprendedores de Hoy

Muchas dolencias, en la mayoría de los casos, pueden corregirse al cambiar a posturas ergonómicas, para lo cual es necesario acudir a profesionales en podología que indiquen el tratamiento más eficaz. En la actualidad, es común que muchas personas sufran dolores en los pies, piernas, cadera y espalda debido a las posturas que adoptan al caminar, sentarse o dormir.

Los profesionales de la Clínica Podológica M.O cuentan con muchos años de experiencia en el estudio, investigación y la atención sanitaria en podología y han creado unas plantillas 3D que ayudan a conseguir los cambios de postura más adecuados.

La influencia de las posturas en las dolencias de pies, piernas, cadera y espalda En la era digital, la mayoría de las personas pasan mucho tiempo sentadas frente a sus ordenadores ya sea por trabajo u ocio y para tener mayor comodidad adoptan diferentes posturas no ergonómicas.

Los cambios posturales inadecuados también son adoptados con frecuencia por deportistas y aquellos que deben caminar o permanecer de pie por varias horas. Esto lleva a la comprensión de elementos músculo- esqueléticos (como los tendones, nervios, músculos, etc.), lo cual a su vez genera dolencias como fascitis plantar, aquileítis, metatarsalgias y lesiones en la espalda, cadera y piernas que interfieren en el estado general de salud de la gente. En estos casos, es necesario acudir a expertos en podología, los cuales se encargarán de identificar el problema e indicar el tratamiento más adecuado según cada caso.

La Clínica Podológica M.O ofrece unas plantillas 3D que se ajustan a todo tipo de calzado y que sirven para corregir las posturas no ergonómicas y aliviar los problemas de salud que estas generan.

Plantillas 3D de la Clínica Podológica M.O Las posturas inadecuadas pueden corregirse de manera eficaz con el uso de plantillas de calzado. Sin embargo, las plantillas disponibles en el mercado hasta hace poco no se adaptaban a los zapatos de tacón y a las zapatillas deportivas como las de atletismo, pádel o tenis. Por esta razón, la Clínica Podológica M.O y sus podólogos especializados, haciendo uso de la tecnología y aplicando sus conocimientos en podología, crearon unas plantillas fabricadas en 3D que, gracias a sus propiedades, se ajustan a todo tipo de calzado.

Los podólogos de la clínica primero evalúan las necesidades de cada paciente y crean un molde adaptado a los parámetros de su pie. Después de esto, con las impresoras SLS imprimen las plantillas 3D en materiales muy flexibles (poliamidas).

Estas plantillas, además, pesan solo 10 gramos, tienen una memoria elástica y gran durabilidad. De esta forma, se obtiene un producto totalmente personalizado y 100% replicable que puede ser usado en todo tipo de ocasión por deportistas y otras personas que usan calzado de suela más fina.

Gran parte de los dolores de pies, piernas, caderas y espalda se deben a las posturas inadecuadas que adoptan las personas en su día a día, las cuales se pueden corregir con el uso de plantillas. Por eso, la Clínica Podológica M.O creó plantillas fabricadas en 3D que se adaptan a todo tipo de zapatos.



