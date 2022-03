Cómo aumentar las ventas sin hacer esfuerzos con el emailing Emprendedores de Hoy

miércoles, 9 de marzo de 2022, 17:23 h (CET)

El correo electrónico continúa siendo uno de los recursos digitales más utilizados por los millones de usuarios que navegan a diario en internet.

Por esta razón, el emailing, email marketing o marketing por correo electrónico es una de las estrategias publicitarias que mayor retorno de inversión genera en la web.

Para conseguir resultados eficientes en una campaña de emailing es importante contar con profesionales del sector y para ello está Lovvis Advertising. Esta empresa ayuda a las marcas a entender cómo aumentar sus ventas sin esfuerzo con el emailing bajo un coste de inversión menor.

Implementar estrategias de email marketing para aumentar las ventas El mundo digital hoy en día tiene diversas vías de comunicación para que las empresas contacten con sus clientes como las redes sociales y los motores de búsqueda. Sin embargo, el correo electrónico aún permanece como una de las formas de contacto más populares en todo internet por su sencillez, uso profesional, bajo coste y facilidad de uso. Por este motivo, Lovvis Advertising ofrece a sus contratistas un servicio profesional de emailing, es decir, marketing por correo electrónico para incrementar las ventas de su negocio en poco tiempo.

Sus agentes expertos en publicidad han asistido a empresas como La Once, Petit Bateau y Galeries Lafayette, ayudándoles a ampliar su base de datos (grupo de personas o clientes potenciales). De igual manera, Lovvis Advertising es una empresa digital con experiencia en la aplicación de contenido impactante y personalizado para cualquier tipo de correo electrónico. A su vez, ayudan a los negocios a conocer y entender de mejor manera los intereses de sus usuarios para crear así estrategias publicitarias que arrojen los resultados más favorables.

Las ventajas de contratar los servicios de emailing de Lovvis Advertising Lovvis Advertising es una compañía centrada en el sector digital que cuenta con agentes especializados en la captación de nuevos usuarios a través del email marketing. Por lo tanto, a diferencia de otras agencias de marketing, esta marca es una gran opción para quienes buscan ejecutar sus campañas publicitarias por correo de forma personalizada e impactante.

Esto incluye el desarrollo de estrategias de emailing centradas en las necesidades y objetivos de sus clientes. A su vez, se enfocan en crear una conexión fuerte entre una marca y sus usuarios o potenciales clientes a través de mensajes que permiten generar un alto retorno de inversión.

De la misma manera, Lovvis Advertising ofrece servicios de campañas por correo para alcances a nivel internacional y diseños responsivos para llevar la publicidad a cualquier tipo de plataforma. El servicio de email marketing de esta empresa también destaca porque realiza pruebas A/B y métricas en tiempo real para asegurar la obtención de los resultados más óptimos.

Los agentes de profesionales de Lovvis Advertising se especializan en la realización de campañas publicitarias personalizadas por correo electrónico. A su vez, ofrecen un trato cercano al cliente para guiarles de forma eficiente en el proceso y conseguir los resultados esperados.



