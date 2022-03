Seguridad garantizada en las copias de seguridad en la nube con Micopia.online Emprendedores de Hoy

Un disco de almacenamiento no siempre puede almacenar toda la información que una persona, organización o empresa maneja.

Es por esta razón que existe la opción de guardar una copia de seguridad en la nube, una solución rápida y que permite tener la información en cualquier lugar con conexión a internet. Sin embargo, existe la duda de si realmente su respaldo es seguro.

Una de las soluciones que se ha caracterizado por ofrecer la seguridad en la información de sus clientes es Micopia.online, la cual ofrece diferentes planes de almacenamiento con protección a virus y ransomware.

Fiabilidad en las copias de seguridad Una duda constante al confiarle a terceras personas el reguardo de información, es si con ellos existe seguridad y también si el acceso es totalmente privado. Sin embargo, estas plataformas se caracterizan por proteger los datos en múltiples capas, con un cifrado de alto nivel.

Con la plataforma de Micopia.online las copias de seguridad en la nube son fiables. Esto se debe, principalmente, a que sus servidores están protegidos a lo que se conoce como ransomwere o cifrado de archivos, los cuales impiden su acceso con el propósito de extorsionar. Por esta razón, la garantía es proporcional a la inversión, el servicio incluye máxima seguridad de encriptación en los archivos antes de salir del ordenador. Además de eso, el acceso es constante y automatizado. Otro de los beneficios es que los documentos se pueden trabajar directamente desde la nube realizando un respaldo instantáneo.

Garantía y certificaciones de seguridad Es importante evaluar las características de seguridad al decidir qué proveedor contratar, Por eso, Micopia.online tiene una estructura de óptimo funcionamiento monitorizado las 24 horas los 365 días de año. Tienen como medidas de respaldo en su centro de procesamiento de datos, una infraestructura actualizada con seguridad multinivel, que no permite riesgos de intrusión física o daños medioambientales. También cuentan con seguridad biométrica en acceso de salas y personal de seguridad las 24 horas. Asimismo, tiene certificaciones de respaldo internacional que garantizan su servicio.

El resguardo de datos es un desafío que requiere de profesionales, por lo que contar con el respaldo que caracteriza a Micopia.online proporciona seguridad al elegirlos. Además, incluyen servicios adicionales, como la duplicación de archivos y el versionado de documentos con aprobación a la recuperación de modificaciones o eliminados incluso transcurrido un largo periodo de tiempo.

Los servicios de la plataforma están orientados a estudiantes, profesionales y pymes que cumplen con las normativas de almacenamiento y seguridad en la nube.



