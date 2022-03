Las ventajas de realizar un testamento de la mano de Odesa Abogados Emprendedores de Hoy

Elaborar un testamento es una costumbre de hace más de 2.000 años. A pesar de su antigüedad, a día de hoy sigue siendo aconsejable según abogados y jueces, ya que permite evitar posibles disputas entre los miembros de una familia.

El testamento ayuda a especificar en vida la manera en que las personas desean disponer sus posesiones, bienes y derechos después de su muerte. En este contexto, la firma Odesa Abogados, liderada por sus socios Manuel García Orellana y Sara Batani Torralbo, se encargará de informar a los interesados sobre las ventajas de realizar un testamento.

El testamento como documento para organizar bienes Si bien existen unas claridades legales sobre el destino de algunos bienes después de la muerte, los vacíos que pueden presentarse cuando no hay claridad en la posición familiar en la que se ubican algunos herederos hacen que distribuir ese patrimonio de forma equitativa sea una labor complicada. Cuando existe un testamento, es posible mantener clara la línea de descendencia, ya que es la misma persona quien la comunica verbalmente ante el juez, lo que permite disipar las dudas con antelación. Los testamentos también exponen las últimas voluntades de los difuntos y brindan instrucciones sobre lo que debe hacerse con sus órganos o su derecho a morir dignamente.

Realizar un testamento no es una acción que deba tomarse a la ligera. En ocasiones, las disposiciones del firmante pueden estar en contra de las normativas legales expedidas con relación a la sucesión de bienes patrimoniales, por lo que siempre es necesaria la asesoría de un abogado especializado para su redacción. Odesa Abogados ofrece todo un plan de acompañamiento durante todo el proceso de redacción, radicación y legalización del testamento, para que de esta manera el documento cuente con todas las especificaciones legales que lo cataloguen como válido.

Una necesidad latente Con su servicio especializado, Odesa espera que cada vez más personas se animen a dejar claro por medio de un documento todo lo que concierne a sus bienes heredables y a sus consideraciones antes de morir. Es posible que las posturas personales de familiares o amigos se antepongan a las voluntades de las personas, por lo que consignarlas en su testamento permitirá ahorrar conflictos y mantener control sobre sus deseos, incluso al fallecer. En la página web de Odesa Abogados, las personas interesadas en la redacción de un testamento encontrarán las diferentes vías para contactar con este equipo de expertos abogados con años de experiencia en el sector.



