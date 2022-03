Gomez Group Metering renueva su catálogo con la última tecnología en medición de consumos de agua y energía Emprendedores de Hoy

Los sistemas de telelectura de contadores más avanzados ofrecen la máxima fiabilidad y comodidad a los usuarios. En ese sentido, el control de los consumos de agua y energía es esencial para mejorar la eficiencia energética de las viviendas.

En su nuevo catálogo de productos, Gomez Group Metering introduce la última tecnología en contadores de agua y energía, con lectura remota e información actualizada a través de internet. Así, el usuario puede monitorizar sus consumos, con información diaria del gasto en agua y calefacción de su vivienda.

Alertas en caso de fuga Los modernos contadores por ultrasonidos, tanto de agua como de energía, son equipos sumamente precisos, pensados para su utilización en viviendas, oficinas o edificios comerciales. Dotados con sistemas de transmisión remota de datos, ofrecen la máxima comodidad al usuario, que no tendrá que preocuparse de la lectura física de datos. Además, están dotados de sistemas de alerta, con avisos en caso de detectar una fuga o un consumo anómalo en una vivienda.

Gomez Group Metering cuenta con un amplio catálogo de productos destinados a la medición de los consumos de agua, fabricados en la Unión Europea, bajo estrictos estándares de calidad y resistencia. Los equipos más avanzados detectan y miden el paso del más mínimo volumen de agua, para evitar las pérdidas no deseadas. De igual forma, todos los contadores están homologados de acuerdo a la MID 2004/22/UE y ajustados a las soluciones de telelectura y radiofrecuencia.

Adaptados a los mismos estándares de calidad, los contadores de energía y los repartidores de costes de calefacción son una opción ideal para individualizar el consumo en las comunidades con calefacción central. El uso de estos dispositivos es obligatorio en España desde 2020, cuando se aprobó el Real Decreto 736/2020 que traspone la Directiva Europea sobre Eficiencia Energética. El uso de repartidores de costes de calefacción supone un ahorro de hasta un 30 % en la factura de calefacción de las comunidades de propietarios, según los estudios realizados por el IDAE, Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía.

Avance en la eficiencia energética Lograr una mayor eficiencia energética en el sector residencial es un objetivo prioritario en la Unión Europea, ya que implica un ahorro y mejora en el uso de los recursos naturales. Lograr este objetivo pasa necesariamente por la medición y el control de los consumos, con aparatos de última generación que garantizan la máxima transparencia al usuario. Con más de 50 años en el mercado, el equipo especializado de la empresa Gomez Group Metering está enfocado en ofrecer un servicio personalizado, con soluciones inteligentes para la gestión de los consumos de agua y calefacción en el entorno residencial.

La empresa cuenta con 13 delegaciones propias en España, así como una filial en Alemania. También está disponible, a través de la página web, el servicio de presupuestos personalizados para ofrecer la mejor experiencia al cliente.



