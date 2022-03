El Comité de Emergencia mantiene el llamamiento de ayuda económica para los refugiados que huyen de Ucrania Comunicae

miércoles, 9 de marzo de 2022, 17:50 h (CET) Gracias a la colaboración ciudadana ya ha recaudado medio millón de euros, que las seis ONG miembros están destinando a la distribución de material de higiene, medicamentos, la reagrupación familiar y actividades educativas y de protección para las niñas y niños desplazados. Se puede colaborar a través de la web www.comiteemergencia.org o enviando la palabra JUNTOS al teléfono 28014 o por Bizum, con el código 02076 El Comité de Emergencia Español sigue apoyando a las personas huidas de Ucrania a través de las seis ONG que lo integran. Aldeas Infantiles SOS, Educo, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Plan International y World Vision están llevando a cabo y planificando actuaciones especializadas para proteger y apoyar a las familias que escapan a los países vecinos de Ucrania.

Según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), ya son más de dos millones las personas que han cruzado las fronteras de Ucrania a países como Polonia, Rumanía, Moldavia o Georgia, huyendo del conflicto armado.

Tras la activación del Comité de Emergencia Español y su llamada a la acción para colaborar de forma conjunta en la crisis humanitaria, ya se ha recaudado medio millón de euros que han sido dirigidos a las ONG del Comité, expertas en organizar respuestas en contextos de crisis y cubrir todas las necesidades que surgen en las emergencias. Algunas de ellas ya estaban trabajando en Ucrania y países limítrofes antes de comenzar esta crisis y están acostumbradas a trabajar en entornos de conflictos.

Ante la evolución del conflicto, el Comité de Emergencia Español sigue alertando a la ciudadanía de la necesidad de donaciones económicas, aportaciones que están siendo clave en la gestión de esta crisis mundial.

El Comité de Emergencia Español forma parte de la Emergency Appeal Alliance, una red que cuenta con la participación de los comités de emergencia de 13 países como Bélgica, Reino Unido, Holanda, Australia, Francia, Alemania, Austria, Suecia, Suiza, Irlanda, Japón, Canadá y España. Su objetivo es la unión de ONG, medios de comunicación y empresas, que bajo una misma voz, hacen un llamamiento común a la ayuda en emergencias humanitarias graves. Entre todas, han conseguido recaudar ya más de 200 millones de euros para atender las necesidades del conflicto en Ucrania.

La activación del Comité de Emergencia cuenta, además, con la colaboración de entidades como Allen&Overy, Allianz Partners, Be a Lyon, Bizum, CaixaBank, Cecabank, EDP Renovables, Exterior Plus, Fundación ProFuturo, Gigas, Hazloposible, Innoking, Migranodearena, Orange, Santillana, Trescom, y los grupos de comunicación Atresmedia, Prisa, RTVE, Unidad Editorial, Vocento y Diario.es.

“Estamos muy agradecidos con la respuesta de la ciudadanía y de las entidades colaboradoras en España”, explica la directora del Comité de Emergencia Español, Sara Barbeira. “Es la mejor forma de ayudar a las personas que están huyendo de sus hogares en busca de seguridad y de refugio ante los crecientes ataques, especialmente las personas más vulnerables, mujeres, mayores, niños y niñas. Las ONG miembros trabajan en las fronteras y dentro de Ucrania respondiendo a la enorme y creciente crisis humanitaria. Seguimos pidiendo ayuda económica porque, si la respuesta está siendo extraordinaria, también lo son las necesidades de la población ucraniana” ha añadido.

Materiales de primera necesidad, dotaciones sanitarias y apoyo psicosocial

Las ONG que forman parte del Comité de Emergencia Español ya han puesto en marcha planes de acción específicos, organizando las actuaciones precisas para cubrir todas las necesidades que están surgiendo en cada momento.

Aldeas Infantiles SOS ha puesto en marcha un Programa de Respuesta a Emergencias en Ucrania, Polonia y Rumanía para la protección de la infancia durante los desplazamientos. A través de este programa, la organización previene la separación familiar y ofrece apoyo psicológico y acompañamiento a las familias y a los niños y niñas que se encuentran solos. También están abasteciendo de materiales de primera necesidad, productos de higiene, alimentos, agua y medicinas.

Junto con las administraciones públicas ucranianas, Aldeas trabaja para dar respuesta a las necesidades de los 98.000 niños y niñas que permanecen en instituciones residenciales en Ucrania, tratando de evacuarlos y ponerlos a salvo. También han activado un plan de hibernación para aquellas familias que permanecen en las regiones de Brovary y Lugansk, con acopio de suministros y ayudas económicas para que puedan abastecerse al menos durante 15 días de todo lo necesario, además de ayuda psicológica por teléfono.

Desde Educo están trabajando en apoyar a los miles de niños, niñas y adolescentes de Ucrania que están sufriendo las consecuencias del conflicto, cubriendo sus necesidades más básicas, como comida, agua, productos de higiene o medicamentos. Además, se les está brindando apoyo psicoemocional. Desde los países vecinos se está monitorizando la situación de las familias que huyen para poder atenderlas en su búsqueda de refugio.

Médicos del Mundo está trabajando en el suministro de medicamentos entre Rumanía y Ucrania. Se han enviado tres kits de stock de emergencia (3 toneladas de material de traumatología y quirúrgico) a 7 hospitales de la región del este de Ucrania en donde trabajamos y la situación está siendo especialmente crítica.

Se ha incorporado un equipo de refuerzo que permanece en la frontera con Rumanía para prestar sus servicios en esta crisis humanitaria, dotándolo de un almacén para el acopio de medicamentos y a la espera de que la situación se estabilice para establecer un corredor humanitario que facilite la entrada de la ayuda y la evacuación de la población civil.

Médicos del Mundo también trabaja para ampliar la atención de las necesidades de salud tanto de las personas desplazadas y en tránsito en Ucrania, como las estructuras y el personal sanitario.

Por su parte, Oxfam Intermón ha enviado equipos a Polonia, Moldavia y Rumanía para apoyar a organizaciones que trabajan en primera línea y, como organización humanitaria, pide el cese inmediato de las hostilidades y que se garantice la protección de civiles. También ha hecho un llamamiento a todos los estados miembros de la UE para que garanticen vías seguras y protección a todas las personas que huyen de la guerra, además de preparar sus sistemas de asilo y capacidad de recepción para responder a un aumento potencial de personas solicitantes.

Plan International, que ya cuenta con misiones en Polonia, Rumanía y Moldavia, reforzará los entornos seguros en los centros de personas refugiadas, garantizando que niñas, niños y adolescentes estén protegidos contra la violencia, el abuso, la trata con fines de explotación sexual o el abandono. Gracias a su experiencia, la ONG incluirá la perspectiva de género en su trabajo, y colaborará con organizaciones que ya están presentes para garantizar que haya ayuda inmediata para la infancia y sus familias al cruzar la frontera desde Ucrania.

Asimismo, se apoyará a las organizaciones locales, ofreciendo atención psicosocial a niñas, niños y adolescentes y personas cuidadoras, para ayudarles a recuperarse del impacto que está provocando esta guerra. Junto a sus socios, sensibilizarán a las personas refugiadas sobre los riesgos de la violencia por razón de género y les informarán sobre los apoyos disponibles. Además, facilitarán el acceso al aprendizaje y al ocio para proporcionar un espacio de protección y sensación de normalidad a niñas, niños y adolescentes afectados por este conflicto.

World Vision ha puesto en marcha una respuesta multi-país que se va adaptando a las necesidades más urgentes de las personas refugiadas que cruzan las fronteras, desde la distribución de agua, alimentos, productos de higiene o calefactores para los puestos de descanso, hasta apoyo psicológico a niños y niñas a través de un grupo de 45 psicólogos de habla ucraniana. En Georgia, el equipo local ha llevado a cabo una evaluación rápida de las necesidades y ha prestado apoyo psicosocial y educativo a 50 niños y niñas afectados, movilizando a 39 psicólogos y trabajadores sociales.

El equipo de World Vision Rumanía ha entregado alimentos y artículos sanitarios a un hospital de 600 camas que sirve de refugio temporal para los niños desplazados y sus familias. La ayuda ha consistido en una cesta mínima de alimentos, colchones, almohadas, ropa de cama y material de limpieza para atender a 300 familias durante dos semanas.

Para colaborar con el Comité de Emergencia

El Comité de Emergencia ha habilitado diferentes vías para canalizar la ayuda y poder dar una respuesta más rápida y efectiva para atender las necesidades actuales y a los afectados de la crisis en Ucrania. De esta forma, las ONG podrán recaudar fondos de forma más efectiva y ayudar en la huida a los países limítrofes al mayor número de familias posibles.

● Transferencia a ES24 2100 5731 7202 0035 4082

● Llamando al 900 595 216

● A través de www.comiteemergencia.org

● Con un SMS con la palabra “JUNTOS” al 28014

