KLIMA-PUR, la nueva generación de ventanas eficientes, abre su primer showroom en Barcelona Emprendedores de Hoy

miércoles, 9 de marzo de 2022, 13:13 h (CET)

La instalación de ventanas con materiales térmicos que ayudan a regular el frío que entra al hogar es una necesidad que tienen todas las casas en el continente europeo. Muchas personas gastan dinero en calefacción para climatizar un espacio, ya que las ventanas permiten que ingrese el frío cuando las temperaturas están muy bajas.

Conociendo esta y además la problemática medioambiental, la marca KLIMA-PUR lanzó al mercado un nuevo tipo de ventanas, hechas con materiales que mejoran la eficiencia energética en el hogar.

Ventanas ecológicas eficientes disponibles para todos Este nuevo concepto de ventanas viene a revolucionar la forma en la que se fabrica y se emplean los diferentes materiales para el diseño y la elaboración de espacios, ya que está hecha para mejorar la calidad de vida de las personas que la emplean y, de la misma forma, se presenta como una solución ecológica para reducir la emisión de CO₂. Con este fin, la materia prima usada para su fabricación es el poliuretano, el cual se hace cada vez más popular en el sector de la construcción por su ligereza, impermeabilidad, aislamiento térmico y acústico.

Las ventanas son la parte de las casas que se cambian más a menudo, debido a su deterioro temprano en comparación con el resto de los espacios. Por lo cual, la fabricación ergonómica de las ventanas de la marca están realizadas con un diseño macizo que permite alargar la vida útil del producto hasta superar los 30 años de uso medio. Esto se debe a que el material no tiende a deformarse con el tiempo como el PVC y el aluminio, convirtiéndose en una solución para la construcción. Esto hace que el nuevo concepto de ventanas que maneja KLIMA-PUR sea completamente innovador y accesible para todas las personas que están en Barcelona.

El showroom en Barcelona para conocer las ventanas ecológicas Utilizar una KLIMA-PUR Windows trae muchos beneficios a corto y largo plazo. Además, sus diseños elegantes y perfectos acabados hacen que sea el producto ideal para reemplazar las ventanas actuales del hogar que, además de estar fabricadas con materiales que no son amigables con el medioambiente, transfieren el clima al espacio.

Asimismo, es un producto fabricado en Barcelona completamente eficiente y sostenible, cuyos detalles como el doble vidrio y los accesorios de la mejor calidad del mercado se incorporan sin ningún coste adicional.

No obstante, para las personas que quieren conocer más de su completa utilidad, además de leer la información y analizar los detalles que especifican en la página web, KLIMA-PUR dispone de un showroom en Barcelona, donde están todos los modelos de fabricación original de la marca, así como también especialistas dispuestos a responder todas las preguntas y mostrar la eficiencia de las ventanas.



