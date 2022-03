Chico Malo Peluqueros, un salón para los influencers

En la actualidad, el marketing de influencerses una tendencia que se ha intensificado mucho en las redes sociales para la promoción de productos o servicios. Uno de los aspectos que estos personajes deben transmitir a la hora de emitir un mensaje es la confianza, y esta debe ir acompañada de una imagen fresca y organizada.

Pensando en esta necesidad, el reconocido especialista en estilismo, peluquero y CEO de Chico Malo Peluqueros, Alex Cantó, abre un lugar enfocado a atender las necesidades de estas personalidades que necesitan verse bien para transmitir sus contenidos. Este sería uno de los principales sitios en Madrid que está orientado a atender influencers, tiktokers y al público conocido como Millenial y Generación Z.

La importancia de la imagen en los influencers Una de las características que un influencer debe tener en cuenta a la hora de emitir sus mensajes es su imagen, ya que esta forma parte de la marca personal, y al tener consonancia una con la otra, brinda más y mejores oportunidades de negocio, razón por la que no debe descuidarse bajo ningún concepto.

Con la diversidad del mercado, existen influencers que han adoptado perfiles distintos de acuerdo a los contenidos que suben a las redes sociales. Muchos de ellos son generadores de opinión, periodistas, bloggers, personajes del entretenimiento, entre otros; y todos tienen estilos diferentes que deben ser tratados por especialistas del estilismo que sean conocedores de las nuevas tendencias y que puedan ser adaptadas a la personalidad de cada uno. Un influencer que no tenga buena imagen no genera confianza en lo que dice, por lo tanto, el impacto que busca generar con su mensaje no sería efectivo.

Uno de los referentes en estilismo para influencers En la actualidad, la mayoría de los influencers que comúnmente se encuentran en las redes sociales son jóvenes pertenecientes a la conocida generación Z y cada día más de ellos se encuentran presentes en el mercado laboral. En cierta forma, el posicionamiento de los jóvenes en el ámbito profesional está relacionado con la puesta en marcha de la transformación digital, tanto para los procesos internos de los negocios como para hacer marketing de la mayoría de los productos o servicios. Entendiendo todo esto, el reconocido estilista, ganador del premio a la Mejor Propuesta Digital Innovadora, Alex Cantó, decidió abrir un sitio haciendo uso de los recursos tecnológicos para mejorar la imagen de quienes se proyectan por medio de las redes sociales a través de sus contenidos, un proyecto que se ha convertido en pionero en la capital española.

El propósito de Chico Malo Peluqueros es el de ofrecer unaasesoría de imagen especializada a los influencerspara que logren incrementar las visualizaciones de sus contenidos, todo con la mejor atención y de la mano de los estilistas y barberos más destacados del país.