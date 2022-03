GN suspende toda su actividad comercial con Rusia Comunicae

miércoles, 9 de marzo de 2022, 16:17 h (CET) Como medida de condena y de presión ante la invasión rusa de un país soberano como Ucrania, violando la legalidad internacional, y lo que es más grave, provocando una catástrofe humanitaria que no para de crecer, cuando Rusia invadió Ucrania, GN suspendió todos los envíos de productos a Rusia. Además de esto, GN ha suspendido toda su relación comercial con Rusia hasta nuevo aviso Como medida de condena y de presión ante la invasión rusa de un país soberano como Ucrania, violando la legalidad internacional, y lo que es más grave, provocando una catástrofe humanitaria que no para de crecer, cuando Rusia invadió Ucrania, GN suspendió todos los envíos de productos a Rusia. Además de esto, GN ha suspendido toda su relación comercial con Rusia hasta nuevo aviso.



Al mismo tiempo, la Dirección Ejecutiva decidió donar 1 millón de dólares a UNICEF para aliviar la situación de los niños de Ucrania. Según UNICEF, hasta 7,5 millones de niños necesitan ayuda humanitaria urgente.

La empresa SteelSeries, adquirida por Grupo GN en 2021, también ha suspendido las ventas a Rusia e igualmente, puesto en marcha ayuda humanitaria a Ucrania. SteelSeries tiene varios empleados en Polonia que están acogiendo a los ucranianos en sus casas. SteelSeries apoya financieramente estas acciones humanitarias y también ha donado 20.000 dólares a Cruz Roja Internacional para ayudar en la crisis de Ucrania.

En cuanto a las medidas tecnológicas, todas las conexiones dentro y fuera de Rusia, Bielorrusia y Ucrania continúan cerradas para proteger los sistemas de GN de ​​los ataques cibernéticos.

“Me siento orgulloso de comunicaros que GN ha decido interrumpir cualquier relación comercial con Rusia. Espero, como el resto del mundo, que esta trágica situación acabe lo antes posible”, afirma José Luis Otero, director general de Grupo GN en España.

Sobre Grupo GN

El Grupo GN es un líder mundial en soluciones de audio inteligentes que permiten a las personas escuchar más, hacer más y ser más de lo que nunca creyeron posible. Su ambicioso viaje de 150 años les ha llevado de cables de telégrafo a ondas de radio e ingeniería de audio inteligente. Para celebrar su aniversario, desarrollan sus competencias únicas dentro de las soluciones de audio sanitarias, profesionales y de consumo para ayudar a continuar transformando vidas a través del poder del sonido.

GN fue fundada con una mentalidad verdaderamente innovadora y global. Hoy, honran ese legado con la experiencia líder mundial en oído humano, sonido, tecnología inalámbrica, miniaturización y colaboraciones con socios tecnológicos líderes. Las soluciones de GN son comercializadas por las marcas ReSound, Beltone, Interton, Jabra y BlueParrott. Fundado en 1869, el Grupo GN emplea a 6,000 personas y cotiza en Nasdaq Copenhagen (GN.CO).

