ZEISS VISION CENTER Viapol: Glaucoma qué es, cómo se detecta y qué hacer para prevenirlo

Según una estimación de AGAF en España hay 1.041.187 personas afectadas por Glaucoma, de las que 520.594 no saben que la padecen. Igualmente segun AGAF sólo en Andalucía hay 187.018 personas afectadas (93.509 no saben que padecen la enfermedad). El óptico sevillano Javier Vega (ZEISS VISION CENTER Viapol) recomienda que las personas que pertenecen a grupos de riesgo de padecer esta enfermedad se practiquen una revisión anual en un centro óptico u oftalmológico especializado El 12 de marzo se celebra el Día Mundial del Glaucoma. Su objetivo es informar y sensibilizar a la población sobre la importancia de la prevención y el diagnóstico precoz de este conjunto de hasta 60 enfermedades oculares que pueden concluir en ceguera irreversible por una degeneración progresiva del nervio óptico. Y es que hasta un 90% de los casos se puede prevenir. Según una estimación de la Asociación de Glaucoma para Afectados y Familiares (AGAF) en España hay 1.041.187 personas afectadas por Glaucoma, de las que 520.594 no saben que la padecen debido a que en sus inicios es asintomática. Igualmente ,según AGAF, sólo en Andalucía hay 187.018 personas afectadas (93.509 no saben que padecen la enfermedad).

Por otra parte, el oftalmólogo Ignacio Montero afirma que, hasta ahora, se han hecho estudios epidemiológicos sobre Glaucoma en España en las CCAA de Extremadura, Galicia y Madrid, que han arrojado cifras de en torno a un 1.8% de la población diagnosticado de la enfermedad, al que se estima debe añadirse otro 1% que desconoce sufrir la enfermedad.

“El Glaucoma es una enfermedad multifuncional que afecta a las fibras nerviosas de las células ganglionares en el nervio óptico”, explica Javier Vega, óptico-optometrista de ZEISS VISION CENTER Viapol con más de 20 años en el ejercicio de la profesión en Sevilla. La mayoría de los glaucomas se caracterizan por un aumento de la presión intraocular (PIO) y/o un trastorno circulatorio que afecta al nervio óptico. “Una presión intraocular elevada, que puede deberse a diversos factores, afecta negativamente a estas células, que son como los 'cables' que conectan los ojos con nuestro cerebro”, sigue Vega. Además, el Glaucoma también puede aparecer con una presión intraocular baja. Por eso es tan importante la revisión ocular, independientemente de la PIO, puesto que hay una creciente incidencia de glaucomas normotensos.

En cualquiera de los casos, y salvando el conocido como ataque de Glaucoma, en el que la presión intraocular aumenta de manera rápida y repentina causando dolor y daños inmediatos, la enfermedad se hace notoria sólo una vez que ya ha causado considerables daños al nervio óptico y/o la retina. Es una enfermedad silenciosa, no duele, no hay síntomas cercanos. Se pierde campo de visión. “La visión se hace tubular progresivamente y por eso, no notamos que la padecemos”, advierte el óptico.

Algunos síntomas típicos son ojos llorosos y afecciones ópticas tales como un campo visual –el área que se puede ver sin mover la cabeza- arqueado o estrechado. En ocasiones, el glaucoma provoca una reducción o penalización del campo visual o que aparezcan anillos de color al mirar hacia fuentes de luz brillantes y, en determinados tipos, las personas afectadas experimentan una pérdida general de la agudeza visual y una percepción reducida del contraste.

Plenamente consciente de que muchos afectados no lo saben, algo en lo que también insiste AGAF, el protocolo de revisión y seguimiento visual de los pacientes que se lleva a cabo en ZEISS VISION CENTER Viapol, el Análisis Visual ZEISS, incluye una batería de pruebas rápidas, no invasivas e indoloras, destinadas a desenmascarar a este “asesino silencioso” que es el Glaucoma.

Los expertos de ZVC Viapol utilizan VISUPLAN 500 de ZEISS, para medir la presión intraocular sin contacto ni anestesia, mientras que, con VISUCAM, capturan imágenes de la retina de forma inocua. Los expertos de ZVC utilizan i.Profiler®plus , un compacto sistema 4 en 1 con aberrómetro ocular, autorrefractómetro, topógrafo corneal ATLAS y queratómetro, para detectar posibles patologías en la atención primaria que es la revisión visual que se lleva a cabo en las ópticas. “Medimos la presión intraocular, efectuamos una paquimetría, prueba mediante la que determinamos el espesor de la córnea, otro factor que también tiene incidencia en la enfermedad, y medimos el ángulo iridocorneal y el canal de Schlemm, referencias igualmente importantes en materia de prevención porque tienen que ver con el drenaje necesario para contrarrestar el aumento de la PIO. La herencia genética tiene mucho que ver con el ángulo y el canal, por lo que una buena anamnesis resulta esencial para prevenir la enfermedad. Cuanto menor sea el ángulo, más posibilidades de padecer Glaucoma”, explica el óptico.

De esta manera, los expertos de ZVC Viapol detectan la posible presencia de Glaucoma, tanto si se presenta a través de una PIO elevada, como si no, para, si existe, derivar el caso, de forma inmediata, al oftalmólogo. “Cuando hay una tensión ocular superior a 20 mmHg, recomendamos al paciente pruebas periódicas para descartar la patología. Si está por encima de 24, derivamos al oftalmólogo. Por encima de 30, se hace necesario acudir a Urgencias. Por eso, el trabajo del óptico, incluida su interpretación de los datos obtenidos en el análisis visual, es importantísimo para salvar ojos. Nosotros no diagnosticamos, algo que es competencia del oftalmólogo, pero sí detectamos las patologías en nuestras revisiones rutinarias”, advierte el experto.

Como consejos generales sobre salud visual, Vega insiste en que, al igual que para prevenir muchas otras patologías oculares, para detectar a tiempo el Glaucoma es fundamental “revisarse la vista al menos una vez cada dos años”, siempre en un centro óptico u oftalmológico que incluya las pruebas capaces de detectarlo a tiempo, e incluso una vez al año en el caso de formar parte de grupos de riesgo como son “las personas de más de 40 años, quienes sufren una miopía alta, o en general tienen graduaciones altas, o a quienes su óptico de confianza ha detectado que su ángulo iridocorneal es estrecho o que el espesor de su córnea es sospechoso”, añade. Otros consejos importantes a tener en cuenta son los de mantener controladas la diabetes mellitus y enfermedades cardiovasculares como la hipertensión.

El tipo de Glaucoma determina el tratamiento. En muchos casos, basta con un colirio que reduzca la presión intraocular. Otras alternativas son el tratamiento con láser y la cirugía, con lo que también se pueden alcanzar los resultados deseados. La cirugía de Glaucoma se suele realizar bajo anestesia local. Y aunque muchas veces la solución es simple, los daños que provoca el Glaucoma son acumulativos e irreversibles. De ahí la importancia de su detección precoz.

El concepto que inspira los ZEISS VISION CENTER (ZVC) de todo el mundo es el de generar una experiencia de compra única para los usuarios de gafas, que abarca desde la selección de la montura y la refracción más precisa de la visión, hasta la individualización de sus lentes oftálmicas. En el nuevo ZVC VIAPOL, los sevillanos percibirán el análisis visual del futuro: con un riguroso protocolo de revisión visual sin contacto, podrán incluso probarse virtualmente las monturas.