ETP inaugura su primera oficina en Gerona el próximo 11 de marzo Emprendedores de Hoy

miércoles, 9 de marzo de 2022, 12:12 h (CET)

La compañía ETP (Energy and Telecom Places) lanza al mercado su innovador sistema de plataformas y páginas web, para ofrecer los principales servicios del mercado y nuevos servicios propios tanto para particulares como para empresas. Siempre con el mejor trato y las mejores herramientas.

Esto es posible gracias a la automatización de gestiones en dichos servicios, a través del desarrollo de un software de gestión propio, lo cual permite a ETP ofrecer las mejores herramientas y servicios, a precios muy competitivos sin tener una gran carga administrativa posterior y evitando problemas o retrasos en dicha gestión, debido al factor humano.

Pero a la vez, aunque se haya dado un paso adelante aprovechando las tecnologías como se ha descrito, ETP no quiere eliminar el factor humano, por lo que se ha desarrollado una red de asesores personales, especializados y formados para dar toda la información necesaria, poder resolver dudas y ser un enlace entre el cliente y cualquiera de los servicios contratados con ETP.

Este factor también es importante, ya que facilita al particular o a la empresa gestionar varios temas imprescindibles, con un único contacto, facilitando cualquier trámite, gracias a la profesionalidad y conocimientos transversales de los agentes personales.

Servicios que ofrece ETP Actualmente, ya están activos los servicios de inmobiliaria, telecomunicaciones, facturas energéticas, placas solares o servicios web.

Cada uno de dichos sectores tiene una página web especializada donde se explican los productos y/o servicios para que el cliente pueda tener una primera fuente de información. Posteriormente, las dudas generadas se podrán resolver con el agente pertinente, como se ha mencionado.

Dentro de cada plataforma, se pueden encontrar también varios servicios y herramientas innovadoras, que ETP se ha encargado de crear para llegar un paso más allá en el confort, calidad, trato personalizado, sin subir los precios para que todo el mundo pueda ser partícipe.

Además, es importante remarcar que ETP ha creado una compañía propia tanto de telecomunicaciones, como en facturas energéticas, con las ventajas que eso conlleva. En inmobiliaria está activo un sistema MLS, para venta cruzada entre profesionales, incluyendo las mejores herramientas para venta inmobiliaria que existen. O en placas solares, ETP cuenta con instalación propia, además de ser distribuidores de material a nivel europeo.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.