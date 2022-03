Promofibra ofrece una gran noticia para estudiantes, se trata de la fibra 600MB sin permanencia Emprendedores de Hoy

miércoles, 9 de marzo de 2022, 12:02 h (CET)

Internet se ha convertido en el recurso digital más utilizado por los estudiantes, ya que permite conseguir información de cualquier tema o área de estudio en concreto. Por esta razón, Promofibra ha decidido crear una nueva modalidad diseñada para ellos.

Se trata de un plan de fibra óptica atractivo que cuenta con hasta 600 MB de velocidad en conexión a un precio mensual económico, bajo la modalidad sin permanencia, es decir, contratos que no signifiquen para el estudiante cumplir con una serie de requisitos para cancelarlo cuando quiera.

Acceso rápido y estable a internet Tener acceso a una red de internet rápida y estable se ha convertido en una necesidad para los estudiantes y, de este modo, poder desarrollar tareas de investigación, descargar libros o consultar otros recursos de estudio. Por ello, Promofibra ofrece a los estudiantes de España una gran oportunidad de navegación con fibra óptica soportada por alta tecnología para que estos puedan navegar sin dificultades y a una velocidad óptima. Esta velocidad es de hasta 600 MB y el plan no incluye permanencia.

La marca apuesta por la nueva generación, facilitando la herramienta a todos aquellos estudiantes que hasta el momento no podían permitirse tal calidad en cuanto a la conexión de internet.

Un nuevo paquete de Promofibra diseñado exclusivamente para estudiantes Una de las ventajas de los planes de fibra óptica de Promofibra es que trabaja con las empresas de telefonía e internet más importantes de España. Entre ellas, se pueden encontrar los nombres más prestigiosos en el sector, como Vodafone, Movistar, Lowi, O2 y Simyo.

Otro punto diferencial que ha colaborado en el éxito de la marca es que las condiciones que propone son de las más competitivas del sector, es decir, se encuentran entre las más accesibles y beneficiosas del mercado español sin superar los 32 euros. Por lo tanto, los estudiantes confían en ella para estar seguros de contratar un servicio de internet económico que esté respaldado por profesionales y empresas que cuentan con equipos de última generación para brindar la mayor velocidad de conexión. Además, estos expertos en fibra cuentan con un servicio de atención personalizado. Esta atención y trato cercano representa un argumento de peso, especialmente para las personas que están contratando por primera vez un servicio de internet de estas características.

Mediante un proyecto ambicioso a nivel de infraestructura, Promofibra acerca la tecnología a todos los estudiantes para dotarles de herramientas competitivas en sus trayectorias académicas. Mediante un plan que integra todas las ventajas de su capacidad tecnológica, muchas familias han podido tener acceso a conexiones rápidas y estables bajo una propuesta económica atractiva.



