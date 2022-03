La marca personal y el marketing del postureo digital Emprendedores de Hoy

En la actualidad, es común que los usuarios en las redes sociales quieran mostrar una vida de extrema perfección que, en muchos casos, no es real.

Solo basta tener una buena óptica para lograr una fotografía y mostrar un mundo de fantasía a través de un perfil. La marca personal hoy en día, requiere de mucho más que una foto, debe tener personalidad y contar una historia que genere empatía.

Mireia R. Martínez, mentora en marca personal, proporciona claridad en el enfoque que los emprendedores quieren proyectar, con estrategias que permitan crear un negocio digital auténtico y coherente con ellos mismos.

La verdadera identidad forma parte del éxito de una marca digital Dentro de las prácticas comunes para proyectar una imagen de prestigio en las fotografías de webs y redes sociales se encuentra la de comprar ropa de marca para fotografiarla y luego devolverla, así como utilizar dispositivos digitales y vehículos que no les pertenecen, e incluso ir a lugares que no forman parte de su cotidianidad con el mismo objetivo. Aunque parezca la clave del éxito para ganar posicionamiento, crean una comunidad falsa y efímera que, en algún momento, antes o después, acaba siendo descubierto por su audiencia. Lograr conectar con una audiencia verdadera requiere de historias auténticas, experiencias, anécdotas y una estrategia previamente definida apoyada siempre de la más absoluta y fiel realidad.

Dentro de las consideraciones que se deben tener para crear una marca personal, Mireia R. Martínez plantea que la evolución es parte del proceso, por lo que la marca personal debe mostrar el crecimiento en cada fase del camino con un reflejo fiel. Además, hay que adaptarse a las tendencias actuales estratégicas que mejor funcionen sin dejar nunca de estimular la creatividad, evitando el plagio en la creación de contenido que posteriormente generaría la perdida de credibilidad.

El postureo nunca formará parte de una buena estrategia El contenido a publicar en las diferentes plataformas digitales debe tener una estética que vaya de acuerdo con la esencia de la marca. Debe tener coherencia con la esencia y personalidad de la marca y la actividad en ellas debe ser constante, teniendo en cuenta, que la mejor forma de fidelizar una audiencia es la creación de contenido de calidad, que se convierta en referencia e inspiración. La estrategia debe estar enfocada a cada red social de manera diferente, pero que las complemente entre sí, logrando una sinergia en la información.

Compartir un estilo de vida con paciencia y constancia es esencial para lograr cautivar a los consumidores de contenido en las redes sociales, por lo que detrás de cada cuenta exitosa, hay meses de trabajo en la creación y definición de una estrategia. Los resultados no suelen ser inmediatos, pero se van haciendo notar poco a poco con la interacción generada a través un contenido tanto de valor como inspirador.

Contar con una profesional como Mireia R. Martínez es la oportunidad perfecta para iniciar o perfeccionar la estrategia de comunicación, visibilidad y ventas de cualquier emprendimiento digital. Cuenta con las herramientas necesarias para facilitar el camino en un proceso de reinvención, proyección y desarrollo de negocio con estrategias exitosas en las redes sociales.



