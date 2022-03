El Posgrado en Neuropsicología Clínica de la Escuela Mediterránea de Psicología Emprendedores de Hoy

miércoles, 9 de marzo de 2022, 10:55 h (CET)

Actualmente, uno de los ámbitos profesionales que está ganando cada vez más notoriedad en el mundo es la psicología, la cual cuenta con una extensa serie de ramas de especialización.

Una de las vertientes con mayor salida laboral dentro de este campo es la neuropsicología clínica, que cada vez llama más la atención a las personas que buscan una especialización.

Sin embargo, muchas veces, estos programas representan una costosa inversión no solo económica, sino en cuanto a tiempo y disponibilidad. Esto suele ser una barrera para muchos de ellos.

La Escuela Mediterránea de Psicología es una institución pionera en la educación a distancia dentro de España que ofrece alternativas accesibles para diversas especializaciones en psicología, entre las que destaca su Posgrado en Neuropsicología Clínica, una de las especializaciones dentro de este campo que más ventajas profesionales ofrece.

El Posgrado en Neuropsicología Clínica ofrece un amplio programa formativo La neuropsicología clínica es una vertiente que estudia el cerebro y el sistema nervioso en busca de las causas que originan los trastornos mentales. Su ejercicio profesional requiere un conocimiento minucioso de estas partes del cuerpo humano, sus componentes y funcionamiento.

El Posgrado en Neuropsicología Clínica de la Escuela Mediterránea de Psicología ofrece un programa curricular amplio y extenso en esta área, con una metodología de trato personalizado que garantiza la adquisición de conocimientos y capacidades necesarias para desarrollar un perfil de especialista en la neuropsicología clínica.

La modalidad virtual de sus programas no es una barrera para formar profesionales de primer nivel, ya que esta institución aprovecha al máximo las herramientas tecnológicas para ofrecer una metodología interactiva, personalizada y con múltiples herramientas para el aprendizaje. Su plataforma digital pone a disposición de los estudiantes todo su campus virtual, a través de cualquier dispositivo digital. Además, los docentes y el personal de la institución ofrecen un trato tan cercano y personalizado que por momentos no parece tratarse de un posgrado a distancia.

Las ventajas que ofrece esta escuela La Escuela Mediterránea de Psicología es una organización creada por un grupo empresarial con más de 30 años de vigencia en el ámbito educativo, con el fin de ofrecer programas de másteres y posgrados con la mejor calidad y contenido en las diversas especializaciones de la psicología. Esto se combina con las facilidades para que los estudiantes puedan acceder a ellas, sin que las circunstancias geográficas, laborales, familiares o incluso económicas lleguen a ser una barrera.

Además de las ventajas presentes en su metodología virtual, la Escuela ofrece varias alternativas para la financiación de sus programas académicos que incluyen acuerdos de pago diferido hasta en doce meses, sin mencionar la significativa reducción en los precios que ofrecen actualmente en sus diversas especializaciones.

Gracias a todos estos factores, los aspirantes pueden traspasar todas las barreras que se interponen en su camino hacia una especialización de calidad y con una buena salida laboral en el área psicológica.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.