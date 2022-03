10 tendencias de Recursos Humanos en 2022, por Mediterránea Business School Emprendedores de Hoy

miércoles, 9 de marzo de 2022, 10:13 h (CET)

En las empresas, siempre han existido los departamentos de Recursos Humanos conformados por profesionales que velan por seleccionar personas idóneas para desempeñar diversas funciones y que ya no solamente se encargan de contratar o despedir trabajadores.

Mediterránea Business School es una escuela de negocios online consciente de la importancia que tiene cuidar estas áreas en las organizaciones, porque de ellas depende el posicionamiento de una organización en el mercado, la llegada de nuevos consumidores y la perdurabilidad del establecimiento en el tiempo.

Por eso, actualmente, esta y otras empresas hablan de las tendencias de Recursos Humanos en 2022, técnicas que han evolucionado con el tiempo y que no se enfocan únicamente en temas administrativos.

Las 10 tendencias de Recursos Humanos en 2022 El mercado está cambiando de manera constante y hoy funcionan estrategias corporativas que hace algunos años ni siquiera se conocían. Algunas de las tendencias en Recursos Humanos que se están imponiendo en el ámbito empresarial este año son los trabajos de 4 días a la semana, desaparición de jefes intermedios, cambios constantes de puestos físicos de trabajo, desarrollo importante de las habilidades blandas o soft skills, empleos bajo el modelo freelance, mayor implementación de la contratación online, capacitación permanente, gestión de las buenas relaciones intergeneracionales, implantación de procesos digitales en la selección de personal y retención de talento. El objetivo de estas tendencias es hacer que realmente los trabajadores sientan que son incluidos y que son fundamentales para lograr el éxito de una organización moderna.

Formación en Recursos Humanos con Mediterránea Business School Para posicionar aún más esas tendencias de Recursos Humanos en el 2022, Mediterránea Business School ofrece en su plataforma en línea postgrados, másteres y cursos superiores en estas áreas. Postgrado en Recursos Humanos y Selección de Personal, Especialización en Recursos Humanos y Nóminas, Máster en Recursos Humanos e Igualdad de Género y Máster en Administración de Empresas y Dirección de Recursos Humanos. Estos son algunos de los programas educativos virtuales que tienen como fin formar profesionales que ayudan a fortalecer el capital humano de las compañías.

Con la formación recibida, los especialistas estarán listos para seleccionar personal capacitado en las empresas, apoyar los procesos de formación de los empleados, adaptarse a las necesidades particulares de los trabajadores y encontrar el potencial de cada uno de ellos y motivarlos a que fortalezcan sus habilidades para ser parte del crecimiento corporativo.

Mediterránea Business School es una academia educativa virtual que está convencida de que sin capital humano calificado una empresa está destinada a desparecer, situación que quiere cambiar fomentando un aprendizaje de primer nivel para un futuro brillante.



