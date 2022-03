Biowasher, un nuevo concepto en limpieza biológica Comunicae

miércoles, 9 de marzo de 2022, 11:17 h (CET) El lavapiezas biológico Biowasher cuida el medio ambiente y la salud de las personas Biowasher, marca perteneciente al suministro industrial especializado Airtalde, consolida un nuevo concepto de limpieza biológica gracias a su lavapiezas ecológico como representación de la importancia del cuidado del medio ambiente y de la salud de las personas para Airtalde. Esta máquina es eficiente con todo tipo de materiales y aplicaciones, logrando una calidad de limpieza más segura respecto a otros sistemas mucho más agresivos y contaminantes. Un sistema ideal para cumplir la ISO 14001 (estándar internacional de gestión ambiental).

Esta máquina lavapiezas ofrece grandes beneficios: cuida la salud y seguridad de las personas ya que no utiliza disolventes ni genera olores; es altamente eficiente; es más económico, permite un mayor control de los costes; y es respetuoso con el medio ambiente ya que no emite residuos ni compuestos orgánicos volátiles (COVS).

En palabras de Carlos Rueda, director comercial de Airtalde: “Creamos este sistema para contribuir al cuidado del medio ambiente y garantizar la seguridad de los operarios que desempeñan labores de limpieza y desengrase de piezas en la industria”.

Este sistema de limpieza y desengrase de piezas elimina las grasas mediante la biorremediación. Se trata de un proceso biotecnológico mediante el que microorganismos vivos transforman los hidrocarburos en agua y dióxido de carbono. En resumen, la solución desengrasante limpia las piezas a la vez que la acción micro orgánica limpia la solución desengrasante. De esta forma, el sistema de limpieza garantiza que los elementos contaminantes se eliminen completamente, asegurando la seguridad de los usuarios y del medio ambiente.

Entre las aplicaciones del lavapiezas ecológico se encuentran los sectores industriales, automoción y alimentario. Además de ser eficiente para la limpieza de bicicletas puesto que no afecta a los atributos de las juntas de estanqueidad ni a los elementos no metálicos, evitando cualquier tipo de deterioro.

Cabe destacar los amplios beneficios que presenta la máquina. Estos se pueden dividir en tres grandes grupos: prevención de riesgos laborales, cuidado del medio ambiente y seguridad (limpieza ignífuga, evita riesgos de almacenamiento y no se requieren documentos por materias nocivas).

Por último, la máquina dispone de los siguientes certificados: certificado NSF (Calidad e Inocuidad Alimentaria), certificado CE (productos industriales) y certificado de clasificación de microorganismos.

Información de la empresa

Biowasher, perteneciente al suministro industrial especializado AIRTALDE S.L., situada en Berriz (Bizkaia) y con más de 20 años de experiencia, centra su actividad en la venta y distribución de máquinas lavapiezas para taller, lavadora de piezas mecánicas, máquinas de desengrase, etc. Con una facturación en crecimiento y más de 1000 clientes repartidos por toda la geografía española, se ha convertido en una empresa de referencia en el ámbito del suministro industrial en el País Vasco.

USO ALIMENTARIO: El fluido cumple la normativa (USF) alimentaria. Es ideal para la industria alimentaria, puede limpiar piezas de máquinas del sector alimentario

