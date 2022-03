¿Cómo hacer un TFG en dos semanas? Emprendedores de Hoy

miércoles, 9 de marzo de 2022, 08:00 h (CET)

En toda carrera universitaria, realizar el Trabajo de Fin de Grado o TFG es una de las fases más importantes, por no decir la que más, ya que se trata del último paso para que el estudiante reciba su título y se inicie en el campo laboral, ejerciendo la profesión que le apasiona.

Debido a su relevancia académica, la evaluación del TFG suele ser mucho más estricta que cualquier otro trabajo, por lo que requiere de una mayor dedicación. Las universidades son conscientes de ello, y con el objetivo de que el estudiante disponga del tiempo suficiente para desarrollarlo, este puede contar con alrededor de tres/cuatro meses para hacerlo, un plazo ideal en caso de compaginar los estudios con el trabajo.

En ocasiones, se vuelve complicado cumplir con todos los compromisos y el estudiante ve reducido el tiempo para la entrega. Cuando el plazo es de un mes, e incluso dos semanas, aún es posible hacer un TFG de calidad y obtener una buena calificación, sin embargo, requiere dedicación completa y cero distracciones.

Una alternativa para aprobar sin contratiempos es la que ofrece TFGaTiempo, donde cuentan con docentes especializados en las diferentes áreas universitarias para ayudar a los estudiantes a realizar trabajos universitarios originales y con total discreción.

La posibilidad de hacer un TFG en dos semanas Lo cierto es que en dos semanas todavía es posible hacer un TFG, pero se requiere de dedicación a tiempo completo y evitar cualquier actividad que ralentice el proceso. Por ejemplo, TFGaTiempo sostiene que si se tiene en mente redactar un trabajo de entre 35 y 40 páginas, lo más recomendable es intentar redactar un mínimo de cinco hojas por día y dedicar las últimas horas para revisiones y eventuales correcciones.

Entrega puntual con TFGaTiempo Cuando transcurre el tiempo y dos semanas se convierten en una, se puede llegar a pensar que no hay forma de hacer el TFG y que sea aprobado. Una manera de no desaprovechar los últimos días es ponerse manos a la obra de inmediato, buscar la bibliografía necesaria y realizar las entrevistas vía email. Asimismo, es necesario entender que serán días complejos y de intensa actividad mental, en los que será necesario redactar un mínimo de páginas por día.

Por otro lado, es importante reconocer los límites y afrontar la situación con realismo. En caso de anticipar que no será posible culminar el TFG en un plazo de tiempo tan corto, la mejor opción es recurrir a la ayuda de expertos. TFGaTiempo garantiza la realización de un trabajo único, de calidad y original, hecho por docentes con años de experiencia en todo tipo de trabajos universitarios.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.