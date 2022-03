Inmocat, la inmobiliaria 360º Emprendedores de Hoy

miércoles, 9 de marzo de 2022, 09:30 h (CET)

Amplia experiencia en el sector inmobiliario Durante años, España ha contado con cientos de agencias inmobiliarias que han tenido como objetivo ayudar a las personas en los procesos de compraventa o alquiler de propiedades.

Sin embargo, solo algunas compañías logran ofrecer un servicio de alta calidad en general y una de ellas es InmoCat Serveis Inmobiliaris Pineda de Mar.

InmoCat Pineda de Mar nació en 2013 porque los profesionales sentían que vender o alquilar una casa debe ser una experiencia feliz y ahora es posible gracias a un servicio eficaz, empático, honesto y responsable. En todos estos años, son multitud los clientes que la han tomado como su agencia de confianza y esto ha supuesto un aliciente para mejorar cada día y demostrar que, gracias a 400 ventas después, se puede afirmar que otra manera de ser inmobiliaria, es posible.

Las razones poderosas por las que los responsables creen cuál es el éxito de InmoCat Pineda de Mar para vender o alquilar una casa son que ya no gustan las inmobiliarias de toda la vida, las personas se juegan mucho y no quieren equivocarse y necesitan ser asesoradas adecuadamente y de forma fiable.

Estos son especialistas en viviendas bonitas, como afirman “En InmoCat no hablamos de producto inmobiliario, sino de hogares, y los conocemos bien, maximizamos su valor y hacemos que destaquen en medio de la jungla inmobiliaria”. Asimismo, inciden en que son “un equipo profesional de alto perfil compuesto por profesionales. Expertos comerciales con más de 25 años de experiencia, arquitectos, interioristas, especialistas en reformas, gestores fiscales y profesionales del marketing en constante formación inmobiliaria, dispuestos a acompañarte durante todo el proceso y a asesorarte más allá de lo esperado”.

Por otro lado, también destacan que son “punteros en marketing inmobiliario. Desde 2013, InmoCat marca la tendencia en marketing y comunicación inmobiliarios, en nuestra zona de influencia: Calella, Pineda de Mar, Santa Susana y Malgrat de Mar. Cada año incorporamos nuevas herramientas y acciones para garantizar que quien busque una vivienda como la tuya, la encuentre, se enamore y quiera visitarla antes que nadie”.

Asimismo, son de tener pocos clientes, pero bien atendidos. Vender o alquilar una casa implica un cambio de ciclo; hay nervios, miedos y a menudo una fuerte apuesta económica. Para poder estar a la altura de esta responsabilidad y ofrecer un servicio inmobiliario excelente, cada asesor de InmoCat se responsabiliza de un número reducido de viviendas.

¿En qué se basa el método de InmoCat? En el método InmoCat Pineda De Mar hay tres componentes básicos para ofrecer un servicio inmobiliario excelente: las personas que forman el equipo, la tecnología que incorporan a su día a día y los valores que rigen sus acciones.

Todas las personas que integran InmoCat Pineda de Mar tienen formación continua, están en constante formación y hablan varios idiomas. Además, usan la tecnología avanzada, de hecho, su marca también es reconocida por tener una fuerte estrategia de marketing tanto en el entorno físico como online, lo cual le permite atraer a un mayor número de vendedores, arrendatarios, empresas, etc.

InmoCat destaca entre las empresas inmobiliarias por ofrecer un servicio 360º eficaz y personalizado. Sus arquitectos, interioristas y demás agentes profesionales ponen todo su esfuerzo en encontrar para sus clientes la vivienda, piso o local que tanto han estado buscando. Con el fin de optimizar su tiempo y entregar al cliente el máximo valor, ofrecen toda la atención personal y una experiencia inmobiliaria ágil, sin fricciones y que brinda toda la conveniencia que se espera. Además de un tour virtual para visitas remotas y una firma digital para que se puedan formar los documentos si salir de casa.

Nadie es infalible y pueden cometer errores ocasionales, pero lo que nunca, nunca, nunca harán será actuar en disconformidad con los valores de InmoCat. Siempre priorizamos no generar en las personas falsas expectativas sobre el precio ni el plazo de venta de la vivienda. Siempre acompañan para que el cliente esté tranquilo, seguro y plenamente informado. En definitiva, hacen todo lo que está en sus manos para que vender o alquilar tu casa no sea un mal trago, sino una experiencia feliz.

La filosofía de la firma Lo que guía todo el trabajo que llevan a cabo es: la excelencia en el servicio, la honestidad innegociable y el sentido del humor, siempre.

Igualmente, quieren remarcar que “los clientes son personas exigentes, aprecian un compromiso genuino con la excelencia en el servicio, buscan la verdad y que no les cuenten milongas. No defraudarles es nuestra razón de ser y nuestra obstinación día a día. Eso les convierte a ellos en fans y a nosotros en una agencia inmobiliaria que puede enorgullecerse de buenas cifras”.

Algunas de estas son: puntuación media de más de 120 reseñas en Google 4.9/5, 400 propiedades vendidas desde 2013, el 80 % de los clientes llega recomendado por otra persona y, finalmente, tienen 10.000 seguidores en sus redes sociales.



