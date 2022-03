Arkopharma, primera marca en desarrollar sus productos de forma 100% natural, sin químicos Comunicae

miércoles, 9 de marzo de 2022, 10:21 h (CET) Arkopharma, en su misión por desarrollar productos eficaces y 100% naturales desarrolló la llamada Galénica Verde, creada por Chantal Hombourger (Directora de I+D en Laboratorios Arkopharma). Una metodología en la que utilizan solo materiales naturales y suprimen el uso de aditivos químicos, excipientes sintéticos y otros compuestos que no son de origen natural con el objetivo de garantizar la elaboración de productos naturales, eficaces y seguros Para entender este desarrollo es necesario comprender que, para formular un producto, siempre se agregan materias primas que permitan obtener las propiedades finales necesarias para la industrialización de los productos, como agentes de compresión para producir una tableta, anti aglomerantes que permitan una buena fluidez para llenar una cápsula, o incluso materiales protectores para permitir una buena estabilidad.

Hoy en día, la mayoría de estos materiales, muy utilizados, son sintéticos. En resumen, la galénica es utilizada en medicamentos y suplementos, y es la forma administrable en la que se presentan los ingredientes activos a los pacientes, es decir, las cápsulas, los comprimidos, las ampollas bebibles, etc. “Para obtener estas formas galénicas se mezclan los principios activos con materias primas que ayudan a la formulación, lo que llamamos excipientes o aditivos, que nos permiten fabricar los productos en la forma deseada, estabilizarlos y obtener sus características técnicas esperadas”, explica Chantal Hombourger. En esta compañía, añade, “fabricamos productos a partir de principios activos obtenidos de plantas medicinales utilizando el “totum de la planta”, es decir, todos los componentes de la planta que actúan de forma sinérgica. En nuestro caso, para conseguir la forma farmacéutica elegida,

Para poder eliminar esos aditivos químicos y otras sustancias que no son de origen natural, Arkopharma Laboratorios ha desarrollado una metodología que permite la caracterización de las materias primas naturales conociendo el perfil farmacéutico de cada una. “Hemos probado cientos de materias primas sin transformar para estar lo más cerca posible de su forma natural, como fibras de manzana, avena, trigo sarraceno, harina de plátano, etc. Con las pruebas realizadas hemos podido comprobar que tienen propiedades tecnológicas que al mezclarse con nuestros principios activos confieren propiedades técnicas al producto, permitiéndole dar forma o proporcionar el efecto esperado (mejorando estabilidad, permitir la solubilización de un activo, etc.)”, afirma Hombourger.

Esta metodología fue patentada en 2018 y ya cuenta con numerosos productos basados en la galénica verde. Entre sus productos más emblemáticos se encuentra Arkovital® Pura Energía que contiene ingredientes 100% de origen vegetal, principios activos procedentes de extractos de plantas y frutas y excipientes a base de espirulina y manzana.

