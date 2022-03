Telecobaragón trabaja día a día para garantizar los servicios de internet en los pequeños municipios

En su afán por ofrecer siempre el mejor servicio y la mejor calidad, la compañía turolense nacida de Alternatic, realiza mantenimientos y mejoras en el ancho de banda en distintos núcleos rurales Los municipios de La Algecira, Luco de Bordón y Las Parras de Castellote (provincia de Teruel) han visto recientemente como Telecobaragón, empresa especializada en telecomunicaciones nacida con Alternatic, ha trabajado en sus conexiones a internet realizando el mantenimiento para que sigan disfrutando de la mejor conectividad. Esta actuación responde a las exigencias de la compañía para ofrecer siempre el mejor servicio, sin tener en cuenta el número de líneas contratadas en cada municipio, ya sean muchas o pocas, su máxima es la de ofrecer siempre el mejor servicio de telecomunicaciones.

En las localidades citadas se ha instalado un nuevo sistema de última tecnología para el ancho de banda, para que todos los clientes conectados disfruten de la mejor navegación y cobertura. El compromiso de Telecobaragón con todos los municipios turolenses, por pequeños y diseminados que estén, se ve reflejado en acciones como esta, que resulta de vital necesidad para mantener el buen servicio y la calidad de las telecomunicaciones.

Poco a poco, las pequeñas localidades que están diseminadas en la provincia de Teruel, están empezando a disfrutar de las mismas ventajas que los municipios más grandes, en cuanto a telecomunicaciones, gracias al compromiso de Telecobaragón. Eso conlleva una contínua mejora de la calidad en el servicio, ya que es muy importante que a medida que la familia y clientes de la compañía crece, las necesidades y los servicios se mejoren. Por eso, una de las premisas con las que trabajan y se manejan, es la de no olvidarse nunca de sus clientes y trabajar para mejorar día a día sus necesidades.

Telecobaragón es la compañía turolense que está tomando la delantera y cogiendo carrerilla en la implantación de sistemas de última generación en toda la provincia, llegando a los pequeños municipios, donde las grandes empresas no lo hacen por no salirles rentable. La compañía actúa por y para los turolense, no tiene en cuenta la cantidad de líneas que pueda haber en un municipio, lo que de verdad le importa es que todos sus vecinos, sin discriminación, puedan disfrutar de los mismos servicios.