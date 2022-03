EDE Ingenieros traslada su sede a Bilbao (Bizkaia) Comunicae

miércoles, 9 de marzo de 2022, 10:17 h (CET) La firma de ingeniería afronta una nueva etapa más cerca de los centros de decisión empresariales y con nueva gerencia EDE Ingenieros ha trasladado su sede social a Bilbao (Bizkaia) y se ha instalado en una nueva oficina ubicada en Deusto, en la calle Lehendakari Aguirre 29. Próxima a cumplir los 30 años de actividad, la firma de ingeniería inicia una nueva etapa modernizando su equipamiento y disponiendo de mayor cercanía a los centros de decisión empresariales, lo que agilizará el trabajo al equipo.

La nueva oficina dispone de una superficie de 275 m2 distribuidos en espacios amplios, abiertos y colaborativos, que permitan fomentar el intercambio de los equipos de trabajo. La firma aprovechará el traslado para implementar otros cambios de cara a optimizar procedimientos y realizar mejoras organizativas.

“Para el equipo es muy importante todo lo que fomente el trasvase de conocimiento; cada proyecto plantea retos técnicos muy específicos y compartir de forma habitual los problemas y los resultados que obtenemos es clave para profundizar y poder generar soluciones novedosas. Esa experiencia acumulada es una de las razones por las que los clientes solicitan nuestros servicios”, afirma Juanjo Ducar, Responsable Comercial de EDE Ingenieros.

La ingeniería cuenta con una plantilla de 17 personas con un perfil muy especializado en técnicas energéticas, ingeniería mecánica, ingeniería química, instalaciones eléctricas, instrumentación y control, obra civil, etc.

Esta nueva etapa se enmarca en el reposicionamiento de la empresa como ingeniería integradora de instalaciones industriales, que define el valor añadido que aporta en su campo: la visión global y el conocimiento especializado de los procesos industriales. Su equipo actúa como asesores tecnológicos de la industria a la hora de acometer cualquier tipo de renovación y/o modificación en las plantas productivas, teniendo en cuenta todos los aspectos de productividad, eficiencia energética, seguridad, normativa y nuevas herramientas tecnológicas necesarias.

Esta actividad se combina con los servicios de consultoría energética, con los que ayudan a las empresas a conseguir sus objetivos de mejora en eficiencia energética. También las acompañan en el proceso de descarbonización y transición energética, llevando a cabo planes de descarbonización -energía Zero Carbon-, utilización y uso de nuevos combustibles (H2), así como analizando y definiendo instalaciones de energía renovable, entre otras actuaciones.

En coincidencia con esta situación se ha producido un cambio en la figura del responsable de la Gerencia. Este puesto ha pasado a asumirlo Fco. Javier Reche Cintado, Ingeniero Industrial con más de 30 años de experiencia en el ámbito industrial, de los cuales los últimos 28 años los ha desarrollado en EDE ingenieros. Un profesional con perfil técnico muy orientado al cliente y que ha desarrollado su vida laboral como técnico y, posteriormente, como responsable del Dpto. de Energía y también del Dpto. de Proyectos.

Fuente: Spb_ servicios periodísticos

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.