En busca del bienestar, equilibrio hormonal con Superlativa Comunicae

miércoles, 9 de marzo de 2022, 09:37 h (CET) Con motivo del día internacional de la mujer, desde Superlativa se quiere poner el acento en uno de los factores que diferencia a hombres y mujeres: el ciclo menstrual. Conocer el ciclo y tomar acciones para promover un balance hormonal saludable en el organismo hará que, en vez de estar a su merced y sufrir dolores y altibajos, sincronizarse con él y aprovechar los distintos momentos del ciclo a favor de uno mismo El síndrome premenstrual o dismenorrea afecta alrededor de un 70% por ciento de las mujeres en periodo fértil, según el jefe de Servicio de Ginecología del Hospital Universitario Araba de Vitoria, Iñaki Lete. A un 5% de las mismas, estos síntomas son tan severos que les lleva a la incapacidad durante uno o más días todos los meses, afectando su productividad y sus relaciones familiares y sociales.

Curiosamente, los factores que causan el Síndrome Premenstrual subyacen no tanto en desbalances hormonales femeninos sino en desbalances en las hormonas del estrés y neurotransmisores. Según la Doctora Aviva Romm los factores que causan el Síndrome Premenstrual son:

Deficiencias nutricionales, especialmente en vitaminas B6, E, A, calcio y magnesio.

Niveles bajos de azúcar en sangre.

Estrés y disfunciones suprarrenales.

Problemas en la tiroides. Consciente de todos estos factores, Superlativa no duda en proponer 5 estrategias para combatir el Síndrome Premenstrual de manera natural:

Nutrir el ciclo: para equilibrar las hormonas necesitas nutrir el organismo adecuadamente a cada fase del ciclo. Durante la Fase folicular (antes de ovular, después de la regla), introduce alimentos ricos en zinc como las avellanas, almendras o queso en la dieta, así como antioxidantes como las bayas de goji. En la fase ovulatoria y fase lútea (después de ovular, antes del período) existe una leve resistencia a la insulina. Este ambiente hormonal puede despertar el apetito e incluso que haya tendencia a escoger alimentos más calóricos y de peor calidad nutricional. La fruta fresca o deshidratada y el chocolate negro con alto porcentaje en cacao serán grandes aliados durante esta etapa. Durante los días de la menstruación se pierde gran cantidad de hierro. El hierro lo se encuentra tanto en alimentos de origen animal (carne, pescado, marisco) como de origen vegetal (legumbres). Descansar y recargar: la falta de sueño llevará los síntomas premenstruales a niveles más altos. Ejercicio moderado como caminar durante 15 o 20 minutos al día puede mejorar drásticamente el estado de ánimo y reducir la fatiga. Combatir la hinchazón abdominal: la hinchazón abdominal es uno de los síntomas más notables del síndrome premenstrual. Combatirlo de forma natural es importante para sentirnos más cómodas. Para la hinchazón abdominal en Superlativa cuentan con Digest ON, que cuenta con ingredientes clínicamente probados de extractos ayurvédicos y un complejo multienzimático patentado. Son cápsulas de acción rápida para deshacerte del malestar lo antes posible. Gestionar el estrés: el estrés, tan habitual en el día a día, es uno de los principales detonantes de los desbalances hormonales. Las hierbas adaptógenas como la ashwagandha, la schisandra o el shatavari ayudan al organismo a incrementar su resistencia frente a todos los estresores. Electra de Superlativa contiene ashwagandha, bacopa, schisandra y vitaminas que ayudan a expandir la capacidad del cuerpo para lidiar con el estrés mental, físico y emocional del día a día. Electra ayuda a energizar la mente promoviendo estamina y claridad mental mientras incrementa la energía, combate la fatiga, el insomnio y apacigua la mente. Detoxifícate: es importante ayudar al organismo a eliminar el exceso de estrógenos que exacerba los síntomas premenstruales. Clean contiene una mezcla purificadora de ingredientes herbales como el astrágalo, cardo mariano, regaliz y clorofilina para apoyar el proceso de detoxificación natural del organismo y proteger sus funciones. Sobre Superlativa

Superlativa ofrece soluciones puras, fáciles y super efectivas, que además de funcionar a largo plazo, son limpias y no son agresivas para el cuerpo ni para el medioambiente.

Superlativa aúna las experiencias de distintas mujeres que buscan soluciones naturales para sentirse mejor, mujeres que pretenden facilitar la vida a otras mujeres a través de fórmulas únicas avaladas por expertos en salud femenina a base de hierbas adaptógenas y vitaminas. Todo, cuidando del cuerpo y planeta al mismo tiempo.

