VerbalizApp: una app destinada a combatir la afasia Comunicae

miércoles, 9 de marzo de 2022, 09:38 h (CET) El equipo de Innovación de Kairós DS y el Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Universitario La Paz (IdiPAZ) han unido fuerzas para ayudar a pacientes que padecen afasia post-ictus Cada año, en España, se producen 25.000 nuevos casos de afasia. Sus causas son variadas: ictus, traumatismos craneoencefálicos, tumores cerebrales, incluso los casos más graves de Covid 19. Se trata de un trastorno del lenguaje caracterizado por la incapacidad o la dificultad de comunicarse mediante el habla, la escritura o la mímica.

Ayudar a derribar las barreras a las que se enfrentan los pacientes con afasia es más necesario que nunca. Por eso, desde el área de Innovación de Kairós DSse ha diseñado, desarrollado y creado una aplicación bajo el nombre de VerbalizApp.

Esta APP móvil utiliza inteligencia artificial y machine learning para facilitar la comunicación y la recuperación de los pacientes con alteraciones del lenguaje desde la fase aguda del ictus.

Pertenecen al proyecto de Kairós DS: Aida Valiño, responsable de diseño de UX/ UI, David Garcia Folguera Technical Lead, Xiaoyang Peng,Desarrollador Mobile, Francisco Javier López Herrera, Desarrollador Back, Alejandro Bayón, Desarrollador Front y David Zambrano,Agile Specialist.

También han intervenido el Dr. Gerardo Ruiz Ares, neurólogo en la unidad de Ictus del Hospital La Paz e investigador principal del proyecto, y la Dra. Marta Martín Alonso, logopeda, durante doce años, en el servicio de Rehabilitación del Hospital de La Paz.

Ante una necesidad angustiosa, “la llegada de VerbalizApp ha aportado mayor eficacia, mejorado las condiciones de trabajo en el servicio de Logopedia y ha hecho posible ofrecer una atención más sencilla y personalizada a los pacientes”, explica la Dra. Marta Martín.

Concienciar sobre la realidad que viven estas personas y sus familiares es esencial para comprender el problema. “Siguen siendo las mismas personas, independientemente de la afasia”, explica el doctor Ruiz. Y añade: “somos testigos de situaciones verdaderamente desesperantes”.

“Antes sacabamos hojas de colorines con fotos, algo como muy básico, para poder ayudar a que se comunicaran e identificaran”, relata la Dra. Martín. Esa metodología de trabajo ha cambiado por completo. “VerbalizApp combina diferentes tipos de estímulos ayudando a restablecer conexiones. Ese es el fundamento de por qué funciona la rehabilitación”.

El Dr. Gerardo Ruiz insiste en lo importante y necesario que es comenzar el tratamiento lo antes posible: “Es un paciente que tiene el lenguaje internamente, no ha perdido inteligencia, pero no encuentra esa herramienta para comunicarse”.

Además, la utilidad de VerbalizApp supera su propuesta inicial: “Es una herramienta que puede ir más allá del paciente con una afasia post-ictus y con dificultades para comunicarse. Tiene un campo bastante amplio. Incluso, diría que se podría utilizar con niños”, explica la doctora.

VerbalizApp ha facilitado las metodologías de trabajo sanitario, así como la situación de los pacientes afectados, gracias a la gran dedicación del equipo de Kairós DS y del Hospital Universitario La Paz. Se ha logrado dar solución a un problema real y social.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.