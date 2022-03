Las ventajas de instalar los packs domóticos de Domotics and Technology Emprendedores de Hoy

miércoles, 9 de marzo de 2022, 08:00 h (CET)

La domótica es una herramienta tecnológica muy funcional que aporta seguridad, un diseño novedoso y una gran capacidad de interacción entre el usuario y el espacio.

Se trata de un sistema de sensores creado para optimizar las tareas domésticas, mediante interruptores inteligentes que controlan los niveles de electricidad, temperatura, calefacción y cualquier otro recurso vinculado a ella.

Domotics and Technology es una empresa dedicada a la instalación, venta y distribución de equipos de iluminación automatizada que transforman las casas en un lugar inteligente. Además, se centra en fabricar dispositivos que optimizan la vida cotidiana de las personas mayores y con movilidad reducida.

¿Cuáles son las principales ventajas de instalar los packs domóticos? Los packs domóticos permiten monitorear los recursos utilizados en casa como la iluminación, el movimiento, la humedad y las temperaturas, para así organizar mejor su suministro y reducir no solo el gasto económico por su uso, sino también cuidar el medioambiente.

En este sentido, esta nueva solución tecnológica ofrece una gran variedad de beneficios para las familias y personas mayores, como controlar la iluminación de todo el hogar. Los dispositivos ayudan a conseguir una iluminación automatizada que permite reducir significativamente el gasto energético. Estos interruptores inteligentes pueden ser controlados mediante una aplicación, por comandos de voz, a través de Apple HomeKit Siri, Alexa, Google Assistant y SmartThings.

Por otra parte, es posible programar los aparatos con voz para que se enciendan solo en situaciones que la persona lo requiera y también está disponible la activación del modo “ahorro energético”, para disminuir el consumo por rendimiento de estos aparatos móviles.

Ajustar las temperaturas de calefacción es otro de los beneficios que aporta este sistema, gracias a las válvulas termostáticas inteligentes que permiten regular las temperaturas de manera sencilla mediante el dispositivo. De esta forma, se pueden hacer ajustes de forma independiente, es decir, una habitación puede tener una mayor temperatura que otra, adaptándolas a las necesidades del usuario.

Productos adaptados a las necesidades de los individuos Un elemento a destacar de los packs domóticos es la posibilidad de obtener beneficios prácticos en las tareas que ejecuta el sistema. Todos los dispositivos están conectados mediante un protocolo de comunicación que permite mantener la iluminación automatizada, la gestión de los recursos y el buen desempeño de las personas mayores y con movilidad reducida, a través de todo el espacio.

Domotics and Technology es una empresa que ha destacado por tener la tecnología de optimización más avanzada del mercado, procurando que todos los sectores sociales puedan incluirse en las nuevas demandas del mundo moderno. Todos sus productos se adaptan a las necesidades de cada individuo, y además, le garantizan una instalación inmediata y personalizada.

Los packs domotics ofrecen la posibilidad de innovar, estar seguros y garantizar las condiciones ambientales en un solo lugar.



