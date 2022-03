La pérdida de una pieza dental no es un problema menor. Si el diente no se restituye rápidamente, el hueso que rodeaba a la raíz comienza a perder densidad, altura y anchura. A la vez, los dientes adyacentes comienzan a angularse hacia el espacio vacío, el diente que tendría que masticar con el diente perdido empieza a salir hacia fuera del hueso buscando un contacto de mordida que no tiene y a medio plazo es posible sufrir el desgaste de otras piezas dentales por sobrecargas y ver afectada la función masticatoria.

La mejor forma y la más conservadora de remediar la pérdida de un diente es con un implante, que consiste en la colocación de una pieza de titanio tras una sencilla intervención quirúrgica. En este sentido, el servicio de Implantología en Witizz Torrejón, cuenta con los profesionales más destacados en cirugías dentales e implantes. Witizz es una red de clínicas donde la odontología se concibe de una forma diferente, con empatía y cercanía para con el paciente.

Implantología en Witizz Torrejón, la mejor solución ante la pérdida de un diente Perder una pieza dental no solo implica problemas funcionales sino también estéticos, ya que algo tan importante como la sonrisa puede verse afectada. Un problema de estas características cambia la forma del rostro y provoca un envejecimiento prematuro.

El implante dental es la solución más cómoda, eficaz y duradera. Se trata de un pequeño componente de titanio que sustituye la raíz de la pieza perdida y se inserta en el hueso. Luego se coloca una corona, que es la parte visible y repara tanto el aspecto estético como funcional.

Los implantes dentales están ampliamente indicados para casos de enfermedad periodontal, caries, traumatismos y otras afecciones que derivan en la pérdida de las piezas dentales. La intervención se realiza con anestesia local y, gracias al avance tecnológico actual, es posible extraer un diente, colocar el implante e incorporar una prótesis provisional en la misma sesión.

Ventajas de los implantes dentales La colocación de un implante dental es una intervención sumamente segura y conservadora, ya que se evitan tallar los dientes adyacentes al espacio creado por la pérdida dentaria, si se quiere rehabilitar con una prótesis fija y se evita el empleo de una prótesis removible como rehabilitación definitiva. De esta manera, adicionalmente, es posible conservar la función ósea y recuperar la función masticatoria, que es igual a la que se logra con los dientes naturales. Tras un período de entre 2 y 3 meses los implantes quedan integrados en el hueso y ya se puede cargar con coronas dentarias o con rehabilitaciones completas sobre implantes (sobredentaduras y prótesis híbridas).

Por otra parte, los implantes presentan una amplia durabilidad, siendo su tasa de supervivencia documentada del 97 %.

En Witizz es posible acceder a la mejor atención para recuperar una o varias piezas dentales, con un procedimiento implantológico sin dolor ni molestias, con implantes de alta gama que dan solución a un grave problema.