HBWell, la app que ofrece financiamiento en tratamientos médicos

miércoles, 9 de marzo de 2022, 08:00 h (CET)

Hay tratamientos médicos que muchas personas necesitan, pero por cuestiones de dinero no pueden llevarlos a cabo. El financiamiento en estos casos es una solución ideal, pero muchas veces es difícil encontrar un centro de salud o una entidad bancaria que favorezca esta posibilidad.

Afortunadamente, existen soluciones que abarcan esta cuestión, como HBWell. Esta es una aplicación móvil a través de la cual los usuarios podrán acceder a financiamiento, con la ventaja de pagarlo en cómodos plazos. Los servicios de salud, belleza y bienestar serán mucho más accesibles para todos los usuarios.

Financiamiento para cualquier tratamiento médico o estético HBWell es, a día de hoy, la primera app de financiamiento para el pago de servicios y tratamientos del sector salud, belleza y bienestar. Si bien el sector salud se ha caracterizado hasta la actualidad por tener dificultades a la hora de ofrecer financiación para sus tratamientos, con esta app los pacientes encontrarán un amplio abanico de posibilidades y facilidades de pago.

En España ya son más de 3.000 centros médicos que están afiliadas a la aplicación, así como más de 20 entidades financieras que se encargan de facilitar la financiación. El objetivo de la app es ofrecer un doble beneficio. Por un lado, los pacientes obtienen la facilidad de pago que necesitan para financiar sus tratamientos, mientras que por otro lado, los centros médicos aprovechan esta ventana como parte de su estrategia de digitalización, para potenciar su visibilidad ante un mayor número de personas.

Un acceso fácil a la financiación La app no solamente permite financiar los tratamientos médicos y estéticos del usuario, sino que además ofrece otras ventajas que harán mucho más fácil el proceso. Por ejemplo, con HBWell la persona tiene la libertad de poder elegir la financiación que necesita. Además, podrá también escoger con qué entidad bancaria de las más de 20 que ofrece la app quiere solicitar el financiamiento. Asimismo, tendrá la opción de elegir las condiciones que desea para el crédito e incluso los plazos que quiera para poder pagarlo. Y lo mejor, es que todo esto se puede hacer en tan solo 3 minutos y a través del teléfono móvil, sin largas esperas o tediosos trámites.

La aplicación de HBWell ya está disponible para la descarga, tanto en la plataforma de Google Play Store de Android, como en la App Store de iOS. Lo único que hay que hacer es instalarla en el teléfono móvil y verificar todas las opciones que están disponibles para elegir la que mejor se adapte a las necesidades del usuario, y así poder acceder al tratamiento que desee en la clínica que quiera.



