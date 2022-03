¿Qué se necesita para obtener la hipoteca de una segunda vivienda? Emprendedores de Hoy

martes, 8 de marzo de 2022, 18:16 h (CET)

Cuando se desea adquirir otra residencia, ya sea para tener vacaciones en la playa, el campo o para invertir, a su vez se comienza la búsqueda de una hipoteca segunda vivienda, pero es posible que haya personas que no sepan que pasos se deben seguir.

RN Tu Solución Hipotecaria es una empresa intermediaria que se encarga de acompañar a los clientes en cada etapa de este proceso y buscar la mejor alternativa en hipotecas para cada persona. Cabe destacar que hipotecar una segunda casa no es lo mismo que hipotecar una primera residencia o la vivienda donde se suele vivir la mayor parte del tiempo y en eso quiere hacer énfasis RN.

Características de las hipotecas para segundas viviendas Una persona que desee adquirir la mejor hipoteca para una casa vacacional o para una inversión debe tener un buen poder adquisitivo, puesto que las entidades financieras podrán exigirle más requisitos o mayor aportación para que pueda adquirir este préstamo porque con esta operación ellas asumen un mayor riesgo. Asimismo, los plazos para saldar la deuda de esta hipoteca con los bancos suelen ser no superiores a 25 años, un plazo menor a la de las residencias donde se habita con mayor frecuencia.

En la actualidad, muchas entidades bancarias no tienen un plan específico donde ofrezcan la opción de hipotecar segundas viviendas. Sin embargo, si algún cliente requiere este servicio puede adaptarse a los requerimientos hipotecarios del inmueble recién adquirido. Por otro lado, los intereses que los bancos cobran por este empréstito pueden ser mixtos, fijos o variables, dependiendo de la elección de cada consumidor.

Requerimientos para solicitar la hipoteca de una segunda residencia Tener la mayor parte de las deudas saldadas es uno de los requisitos más importantes que deben tener en consideración las personas que soliciten una hipoteca para una segunda casa. Además, normalmente no se puede superar el 70 % del precio de compra, por lo que va a ser necesario tener ahorros. Los bancos también analizan aspectos como tener un puesto de trabajo estable y que el contrato laboral sea indefinido para otorgar el préstamo.

Normalmente, los bancos facilitan un máximo del 70 % del importe al solicitar una hipoteca, pero a través de RN Tu solución hipotecaria es posible conseguir una financiación superior incluso al 85 % de la compra, gracias a su conocimiento del mercado hipotecario y a los acuerdos en exclusiva que tienen con muchas entidades bancarias de España. Antes de comprar una hipoteca para una segunda vivienda hay que asegurarse de poder pagarla y, para ello, los usuarios pueden buscar respaldo en RN Tu Solución Hipotecaria, la empresa que consigue la mejor hipoteca según el perfil económico de cada cliente.



