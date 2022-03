DISOK, proveedor para tiendas y comercios para los detalles de las comuniones de 2022 Emprendedores de Hoy

martes, 8 de marzo de 2022, 16:53 h (CET)

La comunión es un acto para toda la vida y también una celebración que se comparte con familiares y seres queridos. Como en cualquier otra ocasión especial, siempre es mejor que todo esté organizado con esmero y consideración por los pequeños detalles.

Después de la ceremonia, el festejo se puede organizar en un salón o en casa. En cualquier caso, no pueden faltar unos buenos platos de comida y tampoco los regalos para los invitados, que de esa forma conservan un recuerdo de un día único.

DISOK es una empresa mayorista de regalos para eventos que cuenta con miles de clientes en España y Europa. La empresa ofrece un catálogo muy variado para que cada familia pueda escoger entre cientos de productos para obsequiar en las comuniones 2022. DISOK ofrece la posibilidad a distintas tiendas online, marketplaces y cuentas de redes sociales de trabajar bajo el sistema de dropshipping. Además, provee a locales físicos, tiendas de regalos, papelerías, perfumerías y distintos tipos de negocios.

Gran variedad de regalos para comuniones 2022 de la mano de DISOK Siempre que se realiza una primera comunión, la tradición indica que en la recepción de los invitados o antes de despedirlos se les obsequia con un recuerdo. Para estas ocasiones, existen una gran variedad de ideas que es posible aplicar en las comuniones 2022.

Los detalles más clásicos son las figuras de primera comunión, los porta fotos pequeños, los llaveros y los bolígrafos. Suelen ser los objetos más regalados en estas ocasiones y DISOK ofrece una gran variedad de modelos en todos los casos. Asimismo, hay opciones más originales, como los colgantes para móviles, las memorias USB, kits con toallitas, jabones y distintos productos, y también ambientadores perfumados.

La oferta de productos no termina aquí, ya que también existe la posibilidad de obsequiar abanicos, tazas, velas, licores y pañuelos. Por otra parte, DISOK provee de elementos decorativos como figuras de pastel, que sirven para delinear un ambiente especial en la celebración.

Amplio catálogo de detalles para los más pequeños Un factor a considerar antes de elegir los obsequios para las comuniones 2022 es que buena parte de los invitados suelen ser niños. Una de las opciones más prácticas en estos casos es la entrega de recuerdos con dulces porque seguramente es lo que los niños esperan. En esta línea, los bombones de chocolate siempre son uno de los artículos más recomendados del agrado de la mayoría de las personas.

A través de DISOK, es posible conseguir una enorme variedad de regalos para las comuniones 2022. El catálogo de la empresa, disponible para tiendas físicas u online, cuenta con 339 páginas y más de 2.000 productos. Allí es posible encontrar todo lo necesario para complacer a los invitados en un día único y especial.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.